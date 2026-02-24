В Турции футболист сделал массаж сердца чайке, которую во время игры случайно сбили мячом

В Турции во время матча Первой любительской лиги Стамбула футболист сбил пролетавшую мимо чайку мячом. Капитан его команды попытался реанимировать птицу, сделав ей массаж сердца, пишет Anadolu.
Инцидент произошел 23 февраля во время матча между командами «Мевланакапы Гюзельхисар» и «Истанбул Юрдум Спор». Вратарь «Истанбула» Мухаммет Уяник на 22-й минуте выбил из штрафной мяч, который попал в пролетавшую чайку. «Я не сразу понял, что упало, подошел поближе и увидел, что это чайка. Ужасно себя почувствовал, я был в шоке, это ведь живое существо», — рассказал позже вратарь.
Капитан команды Гани Чатан бросился на помощь птице и сделал ей сердечно-легочную реанимацию. «Это было первое, что мне пришло в голову, потому что птица лежала на спине лапками вверх, не дыша. Вскоре у нее начали двигаться лапки, глаза, она немного пришла в себя, мы ей дали воды. Я никогда не учился оказывать медицинскую помощь», — рассказал он.
Реанимационные действия длились около двух минут, после чего чайку передали медицинскому персоналу. Птица жива, но пока не может летать и находится на лечении.
Этот матч «Истанбул Юрдум Спор» проиграл и лишился шанса на чемпионство в лиге. Однако игроки заявили, что не расстроены, поскольку помогли спасти жизнь живому существу, что намного важнее.