Джонни Ноксвилл объявил о завершении франшизы «Чудаков» после 25 лет
Майк Флэнаган заявил, что его «Туман» не будет ремейком фильма 2007 года
Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном продлили на второй сезон
Биолог предупредила о проблеме ожирения среди воробьев
Хоррор «Закулисье» с Чиветелем Эджофором и Ренатой Рейнсве получил первый тизер
Директор Лувра ушла в отставку
Эйми Лу Вуд сыграет в новой экранизации «Джейн Эйр»
Исследование: кошки эмоционально не привязаны к хозяевам
Сын Роба Райнера не признал вины в убийстве родителей
Мишель Пфайффер и Курт Расселл вспоминают прошлое и переживают горе в трейлере «The Madison»
«Кей-поп-охотницы на демонов» и «Франкенштейн» войдут в Criterion Collection
Netflix показал тизер новой экранизации «Гордости и предубеждения» с Эммой Коррин
Павел Дуров рассказал об уголовном деле, которое на него завели в РФ
Ски-альпинист и призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов повредил свою медаль
Telegram могут признать в России пособником террористов
Синоптик: март в Москве начнется с потепления до +4 градусов
Российский университет правосудия запустит магистратуру по праву криптовалют
Виза в Египет с 1 марта подорожает до 30 долларов
«Красный шелк» стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в 2025 году
Рона Уизли в сериале «Гарри Поттер» сыграют сразу два актера
В Турции футболист сделал массаж сердца чайке, которую во время игры случайно сбили мячом
Умерла актриса Ирина Шевчук, звезда фильма «А зори здесь тихие…»
Умер актер Роберт Кэррадайн из «Джанго освобожденного». Он покончил с собой
В Стамбуле пройдет фестиваль русского кино
В МВД разработали беспилотник-полицейский
Картины Айвазовского, Левитана и Репина выставят на торги в Москве на 1 млрд рублей
Фильм «The Backrooms» выйдет в России под названием «Закулисье реальности»
По Kingdom Come: Deliverance 2 снимут фильм. Сценарий напишет создатель игры Даниэль Вавра

Massive Attack анонсировали серию европейских концертов

Бристольская группа Massive Attack объявила о пяти концертах в Европе.

Тур стартует 27 мая в Хельсинки, затем музыканты выступят в Швеции, Дании, Германии и Бельгии. Продажа билетов начнется 25 февраля.

Помимо гастролей, коллектив готовит релиз ранее записанного материала. Легенды трип-хопа не выпускали новой музыки с момента выхода EP «Eutopia» в 2020 году. Их последним полноформатным альбомом был «Heligoland» 2010 года.

Новая пластинка не появится на Spotify из-за принципиальной позиции группы, которая в прошлом году потребовала удалить свою музыку с платформы из-за инвестиций ее главы в оборонные технологии.

Группа ранее также присоединилась к Fontaines D.C., Amyl & The Sniffers и более чем 400 другим артистам в поддержку кампании No Music For Genocide, а также к Primal Scream в критике правительства за разрешение на арест «мирных граждан» на демонстрации Palestine Action в Лондоне.

