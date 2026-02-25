Massive Attack анонсировали серию европейских концертов

Бристольская группа Massive Attack объявила о пяти концертах в Европе.
Тур стартует 27 мая в Хельсинки, затем музыканты выступят в Швеции, Дании, Германии и Бельгии. Продажа билетов начнется 25 февраля.
Помимо гастролей, коллектив готовит релиз ранее записанного материала. Легенды трип-хопа не выпускали новой музыки с момента выхода EP «Eutopia» в 2020 году. Их последним полноформатным альбомом был «Heligoland» 2010 года.
Новая пластинка не появится на Spotify из-за принципиальной позиции группы, которая в прошлом году потребовала удалить свою музыку с платформы из-за инвестиций ее главы в оборонные технологии.
Группа ранее также присоединилась к Fontaines D.C., Amyl & The Sniffers и более чем 400 другим артистам в поддержку кампании No Music For Genocide, а также к Primal Scream в критике правительства за разрешение на арест «мирных граждан» на демонстрации Palestine Action в Лондоне.