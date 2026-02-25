Оливия Родриго и ее продюсер работают над новой музыкой

Оливия Родриго, судя по всему, работает над новым альбомом. Продюсер Дэн Нигро, давний соавтор певицы, опубликовал совместное фото и подписал его: «Завершаем работу над записями…»
Нигро работал с Родриго над обоими ее студийными альбомами — «Sour» и «Guts». Он также выступил автором песни «Can’t Catch Me Now», вошедшей в саундтрек «Голодных игр».
Последний на настоящий момент альбом Родриго, «Guts», вышел в сентябре 2023 года. Синглами пластинки стали песни «Vampire» и «Bad Idea Right?». Альбом принес Родриго номинации на «Грэмми» в категориях «Альбом года» и «Лучший поп-альбом».
Вслед за релизом певица отправилась в масштабный мировой тур: он продлился с февраля 2024-го по июль 2025 года и включил более ста концертов. Тур не обошелся без происшествий: в Мельбурне исполнительница случайно провалилась под сцену во время выступления.
На концерте в Миссури, где после отмены решения по делу «Роу против Уэйда» действуют жесткие ограничения на аборты, Родриго раздавала наборы контрацептивов и информацию о доступе к услугам по прерыванию беременности в США.