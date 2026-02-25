В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш
Юра Борисов приступает к репетициям спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова
Коттедж из сериала «Жаркое соперничество» появился на Airbnb
Джаред Харрис из «Чернобыля» снимется в новом фильме Мартина Скорсезе
Рождаемость в Южной Корее выросла впервые за 15 лет благодаря эхо-бумерам
Apple объявила дату релиза пятого сезона «Ради всего человечества»
Massive Attack анонсировали серию европейских концертов
Джонни Ноксвилл объявил о завершении франшизы «Чудаки» после 25 лет
Майк Флэнаган заявил, что его «Туман» не будет ремейком фильма 2007 года
Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном продлили на второй сезон
Биолог предупредила о проблеме ожирения среди воробьев
Хоррор «Закулисье» с Чиветелем Эджофором и Ренатой Рейнсве получил первый тизер
Директор Лувра ушла в отставку
Эйми Лу Вуд сыграет в новой экранизации «Джейн Эйр»
Исследование: кошки эмоционально не привязаны к хозяевам
Сын Роба Райнера не признал вины в убийстве родителей
Мишель Пфайффер и Курт Расселл вспоминают прошлое и переживают горе в трейлере «The Madison»
«Кей-поп-охотницы на демонов» и «Франкенштейн» войдут в Criterion Collection
Netflix показал тизер новой экранизации «Гордости и предубеждения» с Эммой Коррин
Павел Дуров рассказал об уголовном деле, которое на него завели в РФ
Ски-альпинист и призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов повредил свою медаль
Telegram могут признать в России пособником террористов
Синоптик: март в Москве начнется с потепления до +4 градусов
Российский университет правосудия запустит магистратуру по праву криптовалют
Виза в Египет с 1 марта подорожает до 30 долларов
«Красный шелк» стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в 2025 году
Рона Уизли в сериале «Гарри Поттер» сыграют сразу два актера
В Турции футболист сделал массаж сердца чайке, которую во время игры случайно сбили мячом

Оливия Родриго и ее продюсер работают над новой музыкой

Фото: @oliviarodrigo

Оливия Родриго, судя по всему, работает над новым альбомом. Продюсер Дэн Нигро, давний соавтор певицы, опубликовал совместное фото и подписал его: «Завершаем работу над записями…»

Нигро работал с Родриго над обоими ее студийными альбомами — «Sour» и «Guts». Он также выступил автором песни «Can’t Catch Me Now», вошедшей в саундтрек «Голодных игр».

© @dan_nigro

Последний на настоящий момент альбом Родриго, «Guts», вышел в сентябре 2023 года. Синглами пластинки стали песни «Vampire» и «Bad Idea Right?». Альбом принес Родриго номинации на «Грэмми» в категориях «Альбом года» и «Лучший поп-альбом».

Вслед за релизом певица отправилась в масштабный мировой тур: он продлился с февраля 2024-го по июль 2025 года и включил более ста концертов. Тур не обошелся без происшествий: в Мельбурне исполнительница случайно провалилась под сцену во время выступления.

На концерте в Миссури, где после отмены решения по делу «Роу против Уэйда» действуют жесткие ограничения на аборты, Родриго раздавала наборы контрацептивов и информацию о доступе к услугам по прерыванию беременности в США.

