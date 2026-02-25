В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш
Мосстат: в столице живут 13,3 млн человек

Афиша Daily
Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Численность населения Москвы на 1 января 2026 года составила 13,3 млн человек. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в своем телеграм-канале.

«Последняя перепись, в 2021 году, стала первой цифровой. Тогда в Москве проживало около 13 млн человек, сегодня — уже порядка 13,3 млн», — написал Шапошников в своем телеграм-канале.

Он добавил, что уровень зарегистрированной безработицы в Москве снизился до рекордных 0,2%, а в среднем по стране — до 0,4%. При этом за год в столице зарегистрировано более 60 тыс. новых юрлиц, прежде всего в сферах торговли, строительства, а также профессиональной и научной деятельности. Председатель Мосгордумы добавил, что объем строительных работ увеличился на 13% по сравнению с 2024 годом.

