Дорожным движением в Тушино будет управлять ИИ

Москва станет первым городом в мире, где искусственный интеллект будет управлять дорожным движением микрорайона. Об этом в телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
«Впервые в мире запустим пилотный проект по управлению дорожным движением целого жилого микрорайона с помощью искусственного интеллекта — в Тушино», ― написал он.
Мэр отметил, что долю умных светофоров в столице планируют увеличить до 80%. На всех станциях МЦД и наземного транспорта появится оплата по биометрии.
Еще в ближайших планах города ― завершить обновление трамвайного парка. Количество беспилотных трамваев власти собираются увеличить на 11, до 15 единиц.
По словам Собянина, за прошедший год доля поездок в городском транспорте выросла до 70%. Количество же машин, которые ежедневно выезжают на дороги столицы, сократилась с 3 млн в 2010 году до 2,79 млн в 2025-м.
«Очевидно, что это результат постоянного развития транспортной инфраструктуры и повышения комфорта для пассажиров. В этом году мы продолжим работы на всех видах транспорта», ― заявил градоначальник.
Недавно Собянин сказал, что до конца 2032 года в Москве планируют построить 34 новые станции метро. Таким образом, по сравнению с 2010 годом, протяженность линий Московского метрополитена (с учетом МЦК) вырастет в два раза.