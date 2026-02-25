В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш
Новым директором Лувра станет руководитель Версальского дворца Кристоф Лерибо
Билл Гейтс извинился за связь с Эпштейном и признался в изменах жене
Каждый пятый россиянин тратит на хобби от 6 до 10 часов в неделю
В Переделкине открывается «Первая дача» — музей о городке писателей
Spotify выпустил колонку в виде урны для праха
В феврале сугробы в Москве выросли до 73 сантиметров — это абсолютный рекорд
Zoloto станет хедлайнером фестиваля «Круто» в 2026 году
Премьера четвертого сезона «Теда Лассо» ожидается в августе
Риз Ахмед в осовремененной экранизации «Гамлета» Шекспира
Дорожным движением в Тушино будет управлять ИИ
Рекламный трек Sqwoz Bab «Купер» возглавил чарты «VK Музыки» и «Яндекс Музыки»
Россияне стали есть меньше лапши быстрого приготовления
Мосстат: в столице живут 13,3 млн человек
Метеорологическая весна в Москве наступит во второй половине марта
Бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошадях, чтобы его не видели слишком веселым
Эд Скрейн сыграет Бальдра в сериале «God of War» от Amazon
За последние 5 лет россияне стали пить на 11% меньше алкоголя
«Читай-город»: самые читающие знаки восточного календаря — Дракон, Кролик и Собака
На Алтае с 1 марта запретят продажу алкоголя в выходные и праздники
Юра Борисов приступает к репетициям спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова
Коттедж из сериала «Жаркое соперничество» появился на Airbnb
Джаред Харрис из «Чернобыля» снимется в новом фильме Мартина Скорсезе
Рождаемость в Южной Корее выросла впервые за 15 лет благодаря эхо-бумерам
Оливия Родриго и ее продюсер работают над новой музыкой
Apple объявила дату релиза пятого сезона «Ради всего человечества»
Massive Attack анонсировали серию европейских концертов
Джонни Ноксвилл объявил о завершении франшизы «Чудаки» после 25 лет

Слово «абьюзер» может попасть в словари русского языка. У него нет аналогов

Англицизм «абьюзер» могут включить в словари русского языка. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на эксперта Минпросвещения и заведующую кафедрой русского языка РГПУ им. А.И.Герцена Наталию Козловскую.

По ее словам, в русском языке отсутствует полноценный аналог этого слова. Козловская отметила, что значение этого термина сложнее и не совпадает с русским словом «насильник».

Она подчеркнула, что существуют достаточные культурные, социальные и лингвистические основания для включения «абьюзера» в новый словарь иностранных слов. Эксперт также отметила, что слово вошло в обиход россиян примерно с 2013 года и сегодня используется довольно часто.

В декабре прошлого года в метасловарь русского языка включили термин «зажировка», обозначающий процесс создания жирового запаса у животных к зиме.

