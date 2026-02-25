Spotify выпустил колонку в виде урны для праха

Стриминг Spotify объединился с производителем газировки Liquid Death и создал Eternal Playlist Urn ― беспроводную колонку в виде урны для праха. Об этом говорится в блоге компании.
Незаметная блютус-колонка встроена в крышку урны. В Spotify говорят, что к ней можно подключиться с любого совместимого устройства и «слушать любимый плейлист целую вечность».
Как отмечает Techcrunch, Eternal Playlist Urn на самом деле не предназначена для хранения праха — это скорее коллекционный предмет. Колонка продается ограниченным тиражом в США, доступно лишь 150 экземпляров по цене 495 долларов.
Все покупатели девайса смогут создать себе «вечный плейлист». Для этого нужно зайти в сервис Eternal Playlist Generator и ответить на несколько вопросов, например, «Какой у вас вечный вайб?» или «Какой ваш любимый призрачный звук?».
«По вашим ответам и истории прослушиваний в Spotify сервис соберет персональный микс — на всю жизнь… и после нее», ― отметили в стриминге. Получившийся плейлист можно синхронизировать напрямую с колонкой и поделиться им с друзьями.