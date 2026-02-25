В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш
Каждый пятый россиянин тратит на хобби от 6 до 10 часов в неделю

Фото: Jeshoots/Unsplash

20% россиян уделяют своим увлечениям от 6 до 10 часов в неделю. Большинство (68%) занимаются хобби до пяти часов, из них четверть — менее двух. Об этом свидетельствуют данные исследования «Авито», с которыми ознакомилась «Афиша Daily».

Мужчины чаще всего выбирают музыку (34%), видеоигры (31%) и спорт (27%). Женщины — кулинарию (38%), рукоделие (36%) и садоводство (30%). Молодежь выделяется интересом к фото- и видеосъемке (15%), настольным играм (13%) и танцам (13%).

20% россиян монетизировали свое хобби. Из них для 6% это стабильный доход, для 14% — лишь периодический заработок.

Ранее выяснилось, что 19% россиян планируют переехать из своего населенного пункта. Более половины из них хотят перебраться в другой регион России, каждый шестой рассматривает переезд за границу. Чаще всего о смене места жительства задумываются люди 19–24 лет, среди них таких почти половина.

