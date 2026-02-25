Каждый пятый россиянин тратит на хобби от 6 до 10 часов в неделю

20% россиян уделяют своим увлечениям от 6 до 10 часов в неделю. Большинство (68%) занимаются хобби до пяти часов, из них четверть — менее двух. Об этом свидетельствуют данные исследования «Авито», с которыми ознакомилась «Афиша Daily».
Мужчины чаще всего выбирают музыку (34%), видеоигры (31%) и спорт (27%). Женщины — кулинарию (38%), рукоделие (36%) и садоводство (30%). Молодежь выделяется интересом к фото- и видеосъемке (15%), настольным играм (13%) и танцам (13%).
20% россиян монетизировали свое хобби. Из них для 6% это стабильный доход, для 14% — лишь периодический заработок.
