Каждый пятый россиянин тратит на хобби от 6 до 10 часов в неделю

Ранее выяснилось, что 19% россиян планируют переехать из своего населенного пункта. Более половины из них хотят перебраться в другой регион России, каждый шестой рассматривает переезд за границу. Чаще всего о смене места жительства задумываются люди 19–24 лет, среди них таких почти половина.