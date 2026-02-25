Звезда фильма «F1» Дамсон Идрис стала амбассадором «Формулы-1»
Фото: @maximiliana.es

Испанский стартап Maximiliana организовал общий видеозвонок для людей в возрасте 100 лет и старше. К нему подключились 17 женщин — по одной представительнице от каждого автономного сообщества страны. Об этом сообщает RTVE

Общий возраст участниц созвона ― 1757 лет. Самой младшей оказалась Мария Пакита из Каталонии (100 лет), а самой старшей — монахиня сестра Росарио из Кантабрии, ей 111, и она третий самый пожилой человек страны. 

Во время созвона женщины вспомнили молодость, семьи и любимые места. Пепита из Мадрида рассказала, как ходила на танцы с подругами и танцевала чотис. Кармен из Ла-Риохи вспомнила, как познакомилась с будущим мужем на танцевальной площадке. Антония из Мурсии говорила о свадьбе и рождении двоих детей. Пакита из Кастилии-Ла-Манчи — о своем поселке Эскамилья и о том, как любит возвращаться домой. Каролина из Арагона рассказала о жизни в доме престарелых и поблагодарила сотрудников.

В конце встречи участницам вручили памятные таблички, а основатель проекта Хорхе Терреу прочитал стихотворение «Manos con historia» («Руки с историей»).

Стартап Maximiliana, который организовал созвон, выпускает смартфон, разработанный специально для пожилых. Девайс задуман так, чтобы им можно было пользоваться без сложных настроек. 

