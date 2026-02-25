Звезда фильма «F1» Дамсон Идрис стала амбассадором «Формулы-1»
Ума Турман появилась в трейлере фильма «Pretty Lethal»
Сериал «Индустрия» продлен на пятый сезон. Он станет последним
В Испании 17 женщин старше 100 лет созвонились по видео — говорили о танцах, любви и родных местах
Дочь Мартина Шорта покончила с собой. Ей было 42 года
Новым директором Лувра станет руководитель Версальского дворца Кристоф Лерибо
Билл Гейтс извинился за связь с Эпштейном и признался в изменах жене
Каждый пятый россиянин тратит на хобби от 6 до 10 часов в неделю
В Переделкине открывается «Первая дача» — музей о городке писателей
Spotify выпустил колонку в виде урны для праха
В феврале сугробы в Москве выросли до 73 сантиметров — это абсолютный рекорд
Zoloto станет хедлайнером фестиваля «Круто» в 2026 году
Слово «абьюзер» может попасть в словари русского языка. У него нет аналогов
Премьера четвертого сезона «Теда Лассо» ожидается в августе
Риз Ахмед в осовремененной экранизации «Гамлета» Шекспира
Дорожным движением в Тушино будет управлять ИИ
Рекламный трек Sqwoz Bab «Купер» возглавил чарты «VK Музыки» и «Яндекс Музыки»
Россияне стали есть меньше лапши быстрого приготовления
Мосстат: в столице живут 13,3 млн человек
Метеорологическая весна в Москве наступит во второй половине марта
Бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошадях, чтобы его не видели слишком веселым
Эд Скрейн сыграет Бальдра в сериале «God of War» от Amazon
За последние 5 лет россияне стали пить на 11% меньше алкоголя
«Читай-город»: самые читающие знаки восточного календаря — Дракон, Кролик и Собака
На Алтае с 1 марта запретят продажу алкоголя в выходные и праздники
Юра Борисов приступает к репетициям спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова
Коттедж из сериала «Жаркое соперничество» появился на Airbnb
В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш

В британском зоопарке усыпили капибару и тапира в один день, «чтобы ни один не остался одинок»

Афиша Daily
Фото: Newquay Zoo

В зоопарке Newquay Zoo в Корнуолле в один день усыпили двух друзей-животных ― 9-летнюю капибару Джонсона и 20-летнего бразильского тапира Эла. Об этом сообщает Independent.

У обоих питомцев в последнее время проявились возрастные проблемы со здоровьем, которые заметно ухудшили их качество жизни. По словам сотрудников, на болезненный шаг решили пойти, чтобы ни один из друзей не страдал бы в одиночестве от потери другого.

«Нам было трудно прощаться с ними обоими одновременно, но для них это было самым добрым решением», ― заявил представитель зоопарка. 

Капибара Джонсон родился в 2016 году в зоопарке Честера и приехал в Newquay Zoo в 2017-м. Тапир Эл появился на свет в 2005 году в зоопарке Гданьска и присоединился к Newquay Zoo в 2014-м.

Посетители зоопарка выразили соболезнования в соцсетях и поделились воспоминаниями о животных. Один из комментаторов отметил: «Это ужасно грустно: мы видели их в прошлом году, у них была такая теплая связь».

Расскажите друзьям