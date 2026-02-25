В британском зоопарке усыпили капибару и тапира в один день, «чтобы ни один не остался одинок»

В зоопарке Newquay Zoo в Корнуолле в один день усыпили двух друзей-животных ― 9-летнюю капибару Джонсона и 20-летнего бразильского тапира Эла. Об этом сообщает Independent.
У обоих питомцев в последнее время проявились возрастные проблемы со здоровьем, которые заметно ухудшили их качество жизни. По словам сотрудников, на болезненный шаг решили пойти, чтобы ни один из друзей не страдал бы в одиночестве от потери другого.
«Нам было трудно прощаться с ними обоими одновременно, но для них это было самым добрым решением», ― заявил представитель зоопарка.
Капибара Джонсон родился в 2016 году в зоопарке Честера и приехал в Newquay Zoo в 2017-м. Тапир Эл появился на свет в 2005 году в зоопарке Гданьска и присоединился к Newquay Zoo в 2014-м.
Посетители зоопарка выразили соболезнования в соцсетях и поделились воспоминаниями о животных. Один из комментаторов отметил: «Это ужасно грустно: мы видели их в прошлом году, у них была такая теплая связь».