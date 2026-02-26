Звезда фильма «F1» Дамсон Идрис стала амбассадором «Формулы-1»
Умер актер Владимир Довжик, сыгравший в «Бригаде» и «Интернах»
Пак Чхан Ук возглавит жюри Каннского кинофестиваля 2026 года
Создатели «Задорных друзей» объявили о завершении сериала после третьего сезона
Давид Сандберг снимет хоррор «Маленький кусочек ада»
Ученые считают, что тираннозавры бегали быстрее Усейна Болта
Дэвид Ойелоуо освобождается после семи лет одиночного заключения в трейлере «Ньюборна»
Эмма Робертс сыграет в новой версии «Войны невест»
В Японии открыли вид муравьев, которые живут без самцов
Кристиан Бейл и Леонардо Ди Каприо снимутся в сиквеле «Схватки»
Вышел новый трейлер фильма «Мортал Комбат-2»
59% россиян перепроверяют новости в нескольких источниках
Ума Турман появилась в трейлере фильма «Pretty Lethal»
Сериал «Индустрия» продлен на пятый сезон. Он станет последним
В британском зоопарке усыпили капибару и тапира в один день, «чтобы ни один не остался одинок»
В Испании 17 женщин старше 100 лет созвонились по видео — говорили о танцах, любви и родных местах
Дочь Мартина Шорта покончила с собой. Ей было 42 года
Новым директором Лувра станет руководитель Версальского дворца Кристоф Лерибо
Билл Гейтс извинился за связь с Эпштейном и признался в изменах жене
Каждый пятый россиянин тратит на хобби от 6 до 10 часов в неделю
В Переделкине открывается «Первая дача» — музей о городке писателей
Spotify выпустил колонку в виде урны для праха
В феврале сугробы в Москве выросли до 73 сантиметров — это абсолютный рекорд
Zoloto станет хедлайнером фестиваля «Круто» в 2026 году
Слово «абьюзер» может попасть в словари русского языка. У него нет аналогов
Премьера четвертого сезона «Теда Лассо» ожидается в августе
Риз Ахмед в осовремененной экранизации «Гамлета» Шекспира
Дорожным движением в Тушино будет управлять ИИ

Зумеры и альфа устали от супергероев на экране. Они хотят видеть любящих отцов и наставников

Афиша Daily
Фото: Warner Bros. Television

Молодые зрители (10-24 года) в пять раз чаще хотят видеть на экранах заботливых отцов и любящих наставников, чем традиционных «стоических героев». Об этом говорится в исследовании UCLA.

«Молодые люди не просто просят лучших отцов; они просят переосмыслить то, как мужчины проявляют себя в жизни других. Будь то отец, наставник, тренер или учитель — послание от аудитории было одинаковым», — говорится в отчете авторов.

Отчет опровергает устоявшееся мнение голливудских продюсеров, что юноши ждут образов независимых и физически сильных мужчин-воинов. Отсюда и появилось такое изобилие фильмов о супергероях, сосредоточенных вокруг одного воина-одиночки (или группы таких людей), спасающих весь мир.

Главным примером новой желаемой репрезентации авторы исследования называют доктора Робби из сериала «Питт» в исполнении Ноа Уайла. Его персонаж — несовершенный, но эмпатичный наставник, что, по мнению молодежи, гораздо ценнее суперспособностей.

Расскажите друзьям