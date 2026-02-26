Зумеры и альфа устали от супергероев на экране. Они хотят видеть любящих отцов и наставников

Молодые зрители (10-24 года) в пять раз чаще хотят видеть на экранах заботливых отцов и любящих наставников, чем традиционных «стоических героев». Об этом говорится в исследовании UCLA.
«Молодые люди не просто просят лучших отцов; они просят переосмыслить то, как мужчины проявляют себя в жизни других. Будь то отец, наставник, тренер или учитель — послание от аудитории было одинаковым», — говорится в отчете авторов.
Отчет опровергает устоявшееся мнение голливудских продюсеров, что юноши ждут образов независимых и физически сильных мужчин-воинов. Отсюда и появилось такое изобилие фильмов о супергероях, сосредоточенных вокруг одного воина-одиночки (или группы таких людей), спасающих весь мир.
Главным примером новой желаемой репрезентации авторы исследования называют доктора Робби из сериала «Питт» в исполнении Ноа Уайла. Его персонаж — несовершенный, но эмпатичный наставник, что, по мнению молодежи, гораздо ценнее суперспособностей.