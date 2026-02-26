Алименты вырастут в несколько раз: с 1 марта меняется формула расчета

С 1 марта вместо МРОТ в формулу подставляют среднемесячную номинальную зарплату по региону. Например, в Краснодарском крае среднемесячная зарплата в 2024 году составляла 70,4 тыс. рублей. Таким образом, семья с одним ребенком сможет рассчитывать на алименты в размере 17,6 тыс. рублей в месяц — более чем в три раза выше текущего минимума.