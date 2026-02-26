21% офисных сотрудников в Москве заказывает на обед суп, тогда как в Петербурге — только 13,6%. С салатами ситуация обратная: в Северной столице они входят в 37,5% обедов, а в Москве — в 29%. Такие данные приводит сервис доставки «Самокат». С ними ознакомилась «Афиша Daily».