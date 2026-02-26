РБК: Telegram заблокируют в первых числах апреля
Вышел трейлер документального фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе
Подготовка к свадьбе на новых кадрах хоррор-сериала «Случится что‑то ужасное»
Кристина Эпплгейт в детстве подверглась сексуализированному насилию со стороны няни
Конструктор «Чебурашка» может появиться в детских садах России
Исследование Rambler&Co: люди хотят от технологий не чуда, а комфорта и безопасности
Создатели «Рая» подтвердили, что третий сезон станет финальным
Управляющая «Додо-пиццы», которая уволила курьера за помощь собаке, ушла из компании
В России снизились продажи косметики в оффлайн-магазинах
Исследование: Москва обедает супами, Петербург — салатами
Гуф получил год условно за драку в бане
Юра Борисов признан самым обсуждаемым российским актером в соцсетях
В Москве в феврале — марте ожидается мощное половодье
В России появится новый ГОСТ на пиво
В Японии создали первого робота-буддиста
Папа Лев XIV предостерег священников от использования ИИ при подготовке проповедей
Алименты вырастут в несколько раз: с 1 марта меняется формула расчета
Звезда «Клиники» Зак Брафф 25 лет назад шесть раз проходил прослушивание на роль в сериале
«Семерка» признана самой распространенной машиной в России
Власти Нью-Йорка подали в суд на Valve из‑за лутбоксов в CS2 и Dota 2
Николас Кейдж в новом тизере «Паука-Нуара»
Кристина Эпплгейт почти не встает с постели из‑за рассеянного склероза
Москвичей предупредили о появлении пьяных свиристелей
Новый мистический сериал «The Boroughs» братьев Даффер выйдет в мае
Oasis, Пинк и Wu-Tang Clan вошли в список номинантов на попадание в Зал славы рок-н-ролла
Собаку научили вайб-кодить игры. Она «создала» несколько аркад с помощью ИИ-ассистента Claude
Зумеры и альфа устали от супергероев на экране. Они хотят видеть любящих отцов и наставников
Умер актер Владимир Довжик, сыгравший в «Бригаде» и «Интернах»

В январе спрос на снотворные вырос на 70%

Афиша Daily
Фото: Roberto Sorin/Unsplash

В январе россияне стали покупать снотворные препараты на 70% чаще, чем годом ранее. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные компании «Атол». При этом средняя сумма покупки снизилась на 16% и составила 483 рубля.

Еще сильнее выросли продажи лекарств от простуды: спрос на них увеличился на 94%. Средний чек в этой категории также уменьшился, но на 11%, до 412 рублей. Эксперты связывают это с перераспределением покупательского спроса в сторону более доступных препаратов.

В январе увеличился интерес к витаминам и БАДам: их стали приобретать на 31 и 16% чаще соответственно. Средний чек в этих категориях остался практически на уровне прошлого года: БАДы — 912 рублей (+1%), витамины — 660 рублей (+2%).

Ранее РБК со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group сообщил, что продажи антидепрессантов в России выросли на 36% в 2025 году. За год аптеки продали 22,3 млн упаковок на 20,5 млрд рублей. Рост продолжается седьмой год, увеличив расходы россиян на препараты в четыре раза.

