В январе спрос на снотворные вырос на 70%

В январе россияне стали покупать снотворные препараты на 70% чаще, чем годом ранее. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные компании «Атол». При этом средняя сумма покупки снизилась на 16% и составила 483 рубля.
Еще сильнее выросли продажи лекарств от простуды: спрос на них увеличился на 94%. Средний чек в этой категории также уменьшился, но на 11%, до 412 рублей. Эксперты связывают это с перераспределением покупательского спроса в сторону более доступных препаратов.
В январе увеличился интерес к витаминам и БАДам: их стали приобретать на 31 и 16% чаще соответственно. Средний чек в этих категориях остался практически на уровне прошлого года: БАДы — 912 рублей (+1%), витамины — 660 рублей (+2%).
Ранее РБК со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group сообщил, что продажи антидепрессантов в России выросли на 36% в 2025 году. За год аптеки продали 22,3 млн упаковок на 20,5 млрд рублей. Рост продолжается седьмой год, увеличив расходы россиян на препараты в четыре раза.