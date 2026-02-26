«Бургер Кинг» будет использовать ИИ для контроля вежливости сотрудников

Фастфуд-сеть «Бургер Кинг» запускает в США голосового помощника на базе искусственного интеллекта, сообщает The Verge. ИИ-ассистент по имени Пэтти будет помогать персоналу в работе и оценивать, насколько вежливо они общаются с посетителями.
Инструмент интегрирован в гарнитуры сотрудников. ИИ обучен распознавать ключевые фразы: произносят ли работники «добро пожаловать», «пожалуйста» и «спасибо». Менеджеры смогут получать отчеты об уровне дружелюбия своих сотрудников. В будущем компания планирует добавить функцию распознавания тона разговора.
Пэтти также будет выполнять и другие задачи: подсказывать рецепты (например, сколько бекона класть в воппер) и давать инструкции по очистке оборудования. Ассистент будет в реальном времени информировать менеджеров о поломках техники или отсутствии товаров на складе, обновлять информацию в меню.
В настоящее время Пэтти пилотно запустили в 500 ресторанах сети. Ожидается, что к концу 2026 года ассистента внедрят во всех точках «Бургер Кинга» в США.