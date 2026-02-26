«Бургер Кинг» будет использовать ИИ для контроля вежливости сотрудников

РБК: Telegram заблокируют в первых числах апреля
Шестая часть «Пиратов Карибского моря» откладывается из‑за фокуса продюсера на «Лучшем стрелке»
Второй сезон «Жаркого соперничества» выйдет весной 2027 года
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития ИИ
Вышел трейлер документального фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе
Подготовка к свадьбе на новых кадрах хоррор-сериала «Случится что‑то ужасное»
Кристина Эпплгейт в детстве подверглась сексуализированному насилию со стороны няни
Конструктор «Чебурашка» может появиться в детских садах России
Исследование Rambler&Co: люди хотят от технологий не чуда, а комфорта и безопасности
В январе спрос на снотворные вырос на 70%
Создатели «Рая» подтвердили, что третий сезон станет финальным
Управляющая «Додо-пиццы», которая уволила курьера за помощь собаке, ушла из компании
В России снизились продажи косметики в офлайн-магазинах
Исследование: Москва обедает супами, Петербург — салатами
Гуф получил год условно за драку в бане
Юра Борисов признан самым обсуждаемым российским актером в соцсетях
В Москве в феврале — марте ожидается мощное половодье
В России появится новый ГОСТ на пиво
В Японии создали первого робота-буддиста
Папа Лев XIV предостерег священников от использования ИИ при подготовке проповедей
Алименты вырастут в несколько раз: с 1 марта меняется формула расчета
Звезда «Клиники» Зак Брафф 25 лет назад шесть раз проходил прослушивание на роль в сериале
«Семерка» признана самой распространенной машиной в России
Власти Нью-Йорка подали в суд на Valve из‑за лутбоксов в CS2 и Dota 2
Николас Кейдж в новом тизере «Паука-Нуара»
Кристина Эпплгейт почти не встает с постели из‑за рассеянного склероза
Москвичей предупредили о появлении пьяных свиристелей
Новый мистический сериал «The Boroughs» братьев Даффер выйдет в мае

Афиша Daily
Фастфуд-сеть «Бургер Кинг» запускает в США голосового помощника на базе искусственного интеллекта, сообщает The Verge. ИИ-ассистент по имени Пэтти будет помогать персоналу в работе и оценивать, насколько вежливо они общаются с посетителями.

Инструмент интегрирован в гарнитуры сотрудников. ИИ обучен распознавать ключевые фразы: произносят ли работники «добро пожаловать», «пожалуйста» и «спасибо». Менеджеры смогут получать отчеты об уровне дружелюбия своих сотрудников. В будущем компания планирует добавить функцию распознавания тона разговора.

Пэтти также будет выполнять и другие задачи: подсказывать рецепты (например, сколько бекона класть в воппер) и давать инструкции по очистке оборудования. Ассистент будет в реальном времени информировать менеджеров о поломках техники или отсутствии товаров на складе, обновлять информацию в меню.

В настоящее время Пэтти пилотно запустили в 500 ресторанах сети. Ожидается, что к концу 2026 года ассистента внедрят во всех точках «Бургер Кинга» в США.

