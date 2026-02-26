«Бургер Кинг» будет использовать ИИ для контроля вежливости сотрудников

Пэтти также будет выполнять и другие задачи: подсказывать рецепты (например, сколько бекона класть в воппер) и давать инструкции по очистке оборудования. Ассистент будет в реальном времени информировать менеджеров о поломках техники или отсутствии товаров на складе, обновлять информацию в меню.