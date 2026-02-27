Россиянки назвали худшие подарки на 8 Марта

Самыми нежеланными подарками на Международный женский день опрошенные россиянки назвали весы, мягкую игрушку и одну розу в целлофане, а также бытовые предметы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса доставки «Купер» и компании «Онин».
Опрос проведен в феврале 2026 года среди более чем 2500 человек в возрасте от 18 до 65 лет. «Меньше всего россиянки хотели бы получить на праздник весы — так ответили 18% женщин. 17% не хотели бы получить мягкую игрушку, а 16% — одну розу в целлофане. Далее следуют „бытовые“ подарки. Еще 16% не обрадовались бы утюгу, 15% — набору кастрюль или сковородок», — говорится в исследовании.
Самые предпочтительные варианты: парфюмерия и косметика (29%); подарки-впечатления, включая путешествия и поход в спа (27%); цветы (22%); подарочные сертификаты (16%). Согласно исследованию, 7 из 10 россиян дарят женщинам цветы на 8 Марта: 40% делают это всегда, 29% — почти всегда. При этом 16% предпочитают цветам другие подарки. Чаще всего в качестве цветов выбирают тюльпаны (37% опрошенных). Розы дарят 24%, готовые букеты — 16%. Хризантемы выбирают 7%, мимозы — 6%, комнатные растения — 4%. Реже всего дарят лилии и пионы — по 2%.