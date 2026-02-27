Любуемся первым кадром из экранизации God of War
Большинство россиян заводят кошек по эмоциональным причинам и только 5% ― для ловли мышей
Google запустил «дождь из сердечек» для поклонников ставшего знаменитым макаки Панча
Основатель Twitter увольняет почти половину сотрудников своей новой компании из‑за внедрения ИИ
«Вкусвилл» запускает игровые экскурсии по магазинам для детей
В Москве, на «Спортивной», открылся первый ресторан «Много лосося»
Gentle Monster выпустил коллекцию очков совместно с «Формулой-1» и Disney
С июня заработает новый ГОСТ для отелей
Россияне смогут увидеть парад планет 28 февраля
«Чебурашка-2» выйдет в «цифре» 7 марта
На рэпера Pharaoh завели административное дело о пропаганде наркотиков
Названы лауреаты премии «Сезар»
Netflix отказался покупать Warner Bros., уступив Paramount
Эмма Стоун и Крис Пайн сыграют в ромкоме «The Catch», срежиссированном мужем Стоун
Рейчел Вайс и Лео Вудолл на постере сериала «Владимир»
Россияне в четыре раза чаще покупают книги о кошках, чем о собаках
Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить 35 тыс. материалов с начала 2026 года
Россиянки назвали худшие подарки на 8 Марта
Джим Кэрри получил почетного «Сезара» из рук Мишеля Гондри
В ночь на 1 марта в парках Москвы пройдет «Ночь на катке» — сеансы бесплатного катания
Барби Феррейра и Дейкр Монтгомери появились в трейлере ремейка «Ликов смерти»
Стали известны номинанты на премию «Ника»
Михаэла Коэл заканчивает картины Иэна МакКеллена в фильме «Кристоферы» Стивена Содерберга
Дневник летчика, сбросившего бомбу на Хиросиму, продадут на аукционе в Калифорнии
Instagram* будет уведомлять родителей о поисковых запросах подростков на тему суицида
Две лосихи забрели на стройку в Москве
«Разговоры о важном» в детсадах переименовали в «Добрые игры»
Хлоя Кардашьян рассказала, что ограничивает своим детям доступ в интернет

Число поступающих в колледжи увеличилось в России на 37% за пять лет

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

В 2025 году количество поданных заявлений на поступление в колледжи в России увеличилось на 37% по сравнению с 2020 годом. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на данные исследования центра «Платформа» и Института развития профессионального образования.

«Структурные изменения экономики последних лет усиливают спрос на квалифицированных рабочих, их зарплаты увеличиваются быстрее, чем у менеджеров. На фоне нестабильности растет спрос на „устойчивые профессии“», — говорится в исследовании. 

В сообщении говорится, что выпускники 9-х классов выбирают такое образование по нескольким причинам. Во-первых, это возможность быстрее начать самостоятельную взрослую жизнь. Кроме того, это дает более быстрый и простой выход на рынок труда по сравнению с вузом и сильную практическую подготовку.

Родители теперь также иначе относятся к колледжам. Примерно 80% из них позитивно оценивают технические и промышленные специальности, которые получают их дети, делают вывод в исследовании.

Недавно стало известно, что в России изменят название среднего профессионального образования. Новое выберут по результатам опроса Минпросвещения. Голосование пройдет среди учащихся и сотрудников колледжей.

