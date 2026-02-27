«Вкусвилл» запускает игровые экскурсии по магазинам для детей

Любуемся первым кадром из экранизации God of War
Афиша Daily
Фото: пресс-служба «Вкусвилла»

«Вкусвилл» запускает образовательные экскурсии для детей, цель которых — в игровой форме рассказать о происхождении еды. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Экскурсии появились в Москве в шести магазинах по адресам:

  • Сиреневый бульвар, д. 59 стр. 1
  • Измайловский бульвар, д. 38
  • ул. Амурская, д. 1А к. 3
  • Красная Пресня, д. 23 к. Б стр. 1
  • Красногорский бульвар, д. 23 к. 3
  • Площадь Победы, д. 2 к. 2.
     

Занятие рассчитаны на детей от 4 до 11 лет.  Они длятся полтора часа и включают в себя игры, знакомство с продуктами, угощения и подарки. Родители и организаторы могут выбрать дату и забронировать место на сайте компании.

Проект призван восполнить пробел в знаниях городских детей о том, как продукты попадают на полки магазинов. «Вместо лекций юных исследователей ждут интерактивы. Например, в одном из блоков программы дети „выращивают“ морковь: они имитируют процесс посадки и сбора урожая, после чего следят за логистикой товара до прилавка», — говорится в пресс-релизе.

