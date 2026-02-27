Любуемся первым кадром из экранизации God of War
Лошадь Фэнси из США признана самой старой в мире

Фото: Guinness World Records

37-летняя коричневая кобыла Фэнси из штата Вирджиния попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая ныне живущая лошадь. 

Фэнси родилась 1 апреля 1988 года и последние три десятилетия живет со своей любящей хозяйкой Пейдж Сигмон Блумер. Пейдж была восьмилетней девочкой, когда ей купили лошадь. 

«Я бы ни за что не поверила, если бы мне сказали, что в 33 и 37 лет мы с Фэнси все еще будем вместе и будем делиться воспоминаниями на всю жизнь», — отметила женщина.

После того, как животное отметило 37-летие, его хозяйка решила подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Фэнси переняла титул самой старой ныне живущей лошади у коня Баскаладда из США, который умер в прошлом году в возрасте 38 лет.

«С возрастом мы столкнулись со многими проблемами со здоровьем. Но она никогда не сдается, она очень упрямая и сильная лошадь — и в ответ я никогда не сдаюсь и не сдаю ее», ― поделилась Блумер.

Когда у Фэнси начало ухудшаться зрение, хозяйка купила маленькую ослицу Рози, чтобы та была «поводырем» для лошади. С тех пор животные все время проводят вместе. 

Порода Фэнси ― американский квортерхорс. Такие лошади предназначены для скачек на короткие расстояния. В среднем квортерхорсы живут 25–30 лет.

