Биокомпьютер на человеческих нейронах научился играть в Doom

Австралийская компания Cortical Labs запустила Doom на биокомпьютере CL1 с выращенными в лаборатории человеческими нейронами. Более того, эти находчивые клетки научились играть в классический шутер, сообщает PCGamesN.
Биокомпьютер состоит примерно из 200 тыс. человеческих нейронов, размещенных на кремниевом чипе. Он подключен к biOS — «операционной системе биологического интеллекта», которая передает нейронам информацию об окружении в симулированном мире и принимает от них сигналы в ответ.
Клетки для биокомпьютера искусственно вырастили из донорских образцов кожи и крови. Сперва их перепрограммировали в стволовые клетки, которые можно превратить почти в любой тип клеток организма. И лишь потом они стали клетками головного мозга.
Над запуском Doom компания работала вместе с независимым исследователем Шоном Коулом. Cortical Labs смогла запустить игру через собственный API, переведя все аспекты шутера в язык электрических импульсов, понятный нейронам. После этого исследователи включили CL1 и наблюдали, как система пытается играть. Несколько лет назад Cortical Labs уже сумела обучить свой биокомпьютер играть в Pong.
«Мы показали, что биологические нейроны могут играть в Pong. Это был огромный прорыв, потому что он продемонстрировал адаптивное, происходящее в реальном времени, целенаправленное обучение. Но нам понадобилось больше 18 месяцев на нашем исходном железе и софте, чтобы это заработало. А Pong был куда проще. Там была прямая связь: мяч идет вверх — ракетка идет вверх. Прямая зависимость входа и выхода. Doom гораздо сложнее. Doom — это хаос. Он трехмерный, там есть враги, игроку нужно исследовать окружение, и это трудно», — отметил доктор Бретт Каган, главный научный директор Cortical Labs.
Он пояснил, что нейроны умеют двигать персонаж, находить врагов и стрелять, но до уровня киберспортсмена им еще далеко. «Сейчас клетки играют примерно как новичок, который никогда не видел компьютер. И, справедливости ради, они и правда не видели. Но есть признаки того, что они могут искать врагов, стрелять, крутиться. И хотя они часто умирают, они учатся», ― добавил ученый.