Биокомпьютер на человеческих нейронах научился играть в Doom

«Мы показали, что биологические нейроны могут играть в Pong. Это был огромный прорыв, потому что он продемонстрировал адаптивное, происходящее в реальном времени, целенаправленное обучение. Но нам понадобилось больше 18 месяцев на нашем исходном железе и софте, чтобы это заработало. А Pong был куда проще. Там была прямая связь: мяч идет вверх — ракетка идет вверх. Прямая зависимость входа и выхода. Doom гораздо сложнее. Doom — это хаос. Он трехмерный, там есть враги, игроку нужно исследовать окружение, и это трудно», — отметил доктор Бретт Каган, главный научный директор Cortical Labs.