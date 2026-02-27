Умер писатель-фантаст Дэн Симмонс, автор «Гипериона» и «Террора»

К тому моменту Симмонс уже оставил преподавание и полностью погрузился в писательство. Его первый рома «Песнь Кали» вышел еще в 1985-м. и получил награду World Fantasy Award. Всего за жизнь Дэн написал 31 роман и сборник рассказов и удостоился множества премий, включая престижную премью Хьюго.