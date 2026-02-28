За выходные в Москве сойдут 10–15 сантиметров снега

Из-за оттепели и дождей высота снежного покрова в столице за три дня — с 28 февраля по 2 марта — уменьшится на 10–15 сантиметров. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
Регион окажется под влиянием северного циклона, который обеспечит «всплеск тепла при смене календарных сезонов». Уже 1 марта столбики термометров в Москве поднимутся до температуры от +3 до +5 градусов — всего на 0,7 градуса ниже теплого рекорда для этого дня, установленного в 2017 году.
28 февраля температура в Москве составит от –1 до +3 градусов. 2 марта синоптики прогнозируют от +2 до +4 градусов. После кратковременной оттепели в столицу вернется похолодание. Уже 3 марта ожидается от –1 до –4 градусов, а к 4 марта ночная температура может опуститься до –10.
Ранее синоптики предупреждали о мощном половодье, которое накроет Москву в марте. Ожидается, что растаявший снег превратится примерно в 5 млн кубометров воды — этого достаточно, чтобы затопить на метр 700 футбольных полей, заполнить десятую часть озера Селигер или обеспечить 70 лет непрерывного душа.