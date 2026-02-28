«Мальчик и птица» вернется в российский прокат — теперь в 4K
Приют не может отвести Додобоню к ветеринару — собака в стрессе и агрессии
Paramount покупает Warner Bros. за 110 млрд долларов
Михаил Барщевский назвал ограничения WhatsApp и Telegram «абсолютно логичными»
Кейт Мосс появилась на первом показе Демны Гвасалии в Gucci
Сирша Ронан, Джесси Бакли, Дакота Джонсон и Джош О’Коннор снимутся в фильме Аличе Рорвахер
Умер писатель-фантаст Дэн Симмонс, автор «Гипериона» и «Террора»
Музыку Guns N’ Roses, Грейс Джонс и Принса запретили использовать в фильме «Мелания»
Писательница Ольга Примаченко появится в камео в экранизации своей книги «К себе нежно»
В Ново-Переделкине откроется музей архитектора Федора Шехтеля
Биокомпьютер на человеческих нейронах научился играть в Doom
Лошадь Фэнси из США признана самой старой в мире
В Третьяковской галерее в конце года откроется выставка Льва Бакста
Драматург Николай Коляда попал в больницу
Любуемся первым кадром из экранизации God of War
Большинство россиян заводят кошек по эмоциональным причинам и только 5% ― для ловли мышей
Альбом Charli XCX для «Грозового перевала» дебютировал на первом месте в чарте Billboard Soundtrack
Google запустил «дождь из сердечек» для поклонников ставшего знаменитым макаки Панча
Основатель Twitter увольняет почти половину сотрудников своей новой компании из‑за внедрения ИИ
«Вкусвилл» запускает для детей игровые экскурсии по магазинам
В Москве, на «Спортивной», открылся первый ресторан «Много лосося»
Gentle Monster выпустил коллекцию очков совместно с «Формулой-1» и Disney
Число поступающих в колледжи увеличилось в России на 37% за пять лет
С июня заработает новый ГОСТ для отелей
Россияне смогут увидеть парад планет 28 февраля
«Чебурашка-2» выйдет в «цифре» 7 марта
На рэпера Pharaoh завели административное дело о пропаганде наркотиков
Названы лауреаты премии «Сезар»

За выходные в Москве сойдут 10–15 сантиметров снега

Афиша Daily
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Из-за оттепели и дождей высота снежного покрова в столице за три дня — с 28 февраля по 2 марта — уменьшится на 10–15 сантиметров. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Регион окажется под влиянием северного циклона, который обеспечит «всплеск тепла при смене календарных сезонов». Уже 1 марта столбики термометров в Москве поднимутся до температуры от +3 до +5 градусов — всего на 0,7 градуса ниже теплого рекорда для этого дня, установленного в 2017 году.

28 февраля температура в Москве составит от –1 до +3 градусов. 2 марта синоптики прогнозируют от +2 до +4 градусов. После кратковременной оттепели в столицу вернется похолодание. Уже 3 марта ожидается от –1 до –4 градусов, а к 4 марта ночная температура может опуститься до –10.

Ранее синоптики предупреждали о мощном половодье, которое накроет Москву в марте. Ожидается, что растаявший снег превратится примерно в 5 млн кубометров воды — этого достаточно, чтобы затопить на метр 700 футбольных полей, заполнить десятую часть озера Селигер или обеспечить 70 лет непрерывного душа.

Расскажите друзьям