«Мальчик и птица» вернется в российский прокат — теперь в 4K
За выходные в Москве сойдут 10–15 сантиметров снега
Paramount покупает Warner Bros. за 110 млрд долларов
Михаил Барщевский назвал ограничения WhatsApp и Telegram «абсолютно логичными»
Кейт Мосс появилась на первом показе Демны Гвасалии в Gucci
Сирша Ронан, Джесси Бакли, Дакота Джонсон и Джош О’Коннор снимутся в фильме Аличе Рорвахер
Умер писатель-фантаст Дэн Симмонс, автор «Гипериона» и «Террора»
Музыку Guns N’ Roses, Грейс Джонс и Принса запретили использовать в фильме «Мелания»
Писательница Ольга Примаченко появится в камео в экранизации своей книги «К себе нежно»
В Ново-Переделкине откроется музей архитектора Федора Шехтеля
Биокомпьютер на человеческих нейронах научился играть в Doom
Лошадь Фэнси из США признана самой старой в мире
В Третьяковской галерее в конце года откроется выставка Льва Бакста
Драматург Николай Коляда попал в больницу
Любуемся первым кадром из экранизации God of War
Большинство россиян заводят кошек по эмоциональным причинам и только 5% ― для ловли мышей
Альбом Charli XCX для «Грозового перевала» дебютировал на первом месте в чарте Billboard Soundtrack
Google запустил «дождь из сердечек» для поклонников ставшего знаменитым макаки Панча
Основатель Twitter увольняет почти половину сотрудников своей новой компании из‑за внедрения ИИ
«Вкусвилл» запускает для детей игровые экскурсии по магазинам
В Москве, на «Спортивной», открылся первый ресторан «Много лосося»
Gentle Monster выпустил коллекцию очков совместно с «Формулой-1» и Disney
Число поступающих в колледжи увеличилось в России на 37% за пять лет
С июня заработает новый ГОСТ для отелей
Россияне смогут увидеть парад планет 28 февраля
«Чебурашка-2» выйдет в «цифре» 7 марта
На рэпера Pharaoh завели административное дело о пропаганде наркотиков
Названы лауреаты премии «Сезар»

Приют не может отвести Додобоню к ветеринару — собака в стрессе и агрессии

Афиша Daily
Фото: @achnov

Собака по кличке Боня, которую на Урале пожалел и укрыл пледом курьер «Додо», до сих пор не попала к ветеринару. Животное находится в стрессе и проявляет агрессию, сообщила ТАСС руководитель приюта «Того» Елена Кнапская.

«Сегодня ее не повезли. Пытались выманить ее колбасой, но она рычит. Но еду с рук берет, так что, я думаю, в ближайшее время попробуем надеть на нее намордник», — пояснила Кнапская.

Специалисты отмечают, что после отлова и переезда в приют Боня боится людей и с трудом идет на контакт. Осмотр ветеринара нужен, чтобы проверить здоровье животного и взять анализы крови, но пока собака к этому не готова.

История Бони получила широкий резонанс 23 февраля после того, как в соцсетях рассказали об увольнении курьера «Додо» в Челябинске. Мужчина пожалел бездомную собаку в 20-градусный мороз и укрыл ее фирменным пледом пиццерии. Управляющая посчитала это нарушением и уволила сотрудника.

Люди объявили бойкот сети, отказываясь от заказов и оставляя гневные комментарии под хештегами #ЗаДодобоню и #ВернитеКурьера. Волна возмущения докатилась до основателя компании Федора Овчинникова.

24 февраля Овчинников объявил, что все пиццерии «Додо» в России станут pet-friendly — теперь туда можно будет заходить с домашними питомцами. Сеть также возьмет на себя все расходы по содержанию Бони в приюте и начнет системно помогать приютам для животных.

Основатель компании публично извинился перед уволенным курьером Михаилом за «грубую неподобающую рабочую коммуникацию» и предложил ему вернуться — но не курьером, а специалистом по развитию программ поддержки животных. При этом он признал, что компания «не решила проблему раньше»: не нашла приют для собаки, когда она только появилась у пиццерии.

Овчинников также попросил остановить травлю управляющей Юлии, которая была временно отстранена от работы и из-за кибербуллинга вынуждена уехать из города. «Вина и ответственность нашей компании в том, что мы не решили проблему раньше. <… > Будем становиться лучше», — написал он.

Расскажите друзьям