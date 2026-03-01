Поклонники Джима Керри уверены, что актер умер, а премию «Сезар» получал его двойник

Появление Джима Керри на 51-й церемонии вручения премии «Сезар» в Париже обернулось скандалом в соцсетях.
Актер получил почетную награду за вклад в кинематограф, растрогал зрителей речью на французском, но пользователи в сети уверены, что на сцене был якобы не настоящий Керри.
Согласно самой популярной конспирологической теории, «оригинальный» Керри умер еще в 2015–2017 годах, а вместо него публике появляется клон или дублер. Сторонники версии обращают внимание на изменившийся цвет глаз (были карими, а теперь кажутся зеленоватыми), другую форму носа и челюсти, более спокойную пластику и общее выражение лица.
В сети также вспоминают, что актер резко перестал сниматься в кино после 2017 года, что якобы подтверждает «замену». Пластические хирурги, однако, заявили, что черты Керри могли измениться из-за комплекса процедур. Среди них — подтяжка лица, филлеры и блефаропластика.
Несмотря на конспирологические теории в сети, Керри жив и продолжает сниматься. В 2024 году он вновь появился в роли доктора Роботника в «Сонике 3».