Реймонд Крус снялся в мини-фильме к новому альбому Miyagi& Эндшпиль

Американский актер Реймонд Крус появился в короткометражном фильме «Anabios», созданном хип-хоп-дуэтом Miyagi & Эндшпиль.
Ролик стал визуальным прологом к грядущему альбому исполнителей. Крус появляется в кадре уже в первые секунды и играет главаря вооруженной банды.
Актер известен по роли неуравновешенного наркоторговца Туко Саламанки в сериале «Во все тяжкие». Она принесла Крусу мировую известность. Саундтреком стали треки с будущего альбома музыкантов.
Когда выйдет новый альбом рэп-дуэта, пока неизвестно. Miyagi & Эндшпиль пообещали раскрыть подробности позже.
Вот что писали артисты о грядущем релизе: «Мы намеренно выходим за рамки. Но, даже проходя через самые смелые искажения, наша музыка никогда не теряет вектор. Мы не подстраиваем ее под чужие ожидания.
Мы позволяем ей быть несовершенной. Странной. Неудобной. Потому что только так рождаются новые формы. Мы здесь не для того, чтобы угодить. Мы здесь, чтобы найти. Всем добра. Это будет звучать иначе».