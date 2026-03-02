Альбомы «Агаты Кристи» удалили со стримингов из‑за нарушения нового закона о пропаганде наркотиков

Новый закон о запрете пропаганды наркотиков в интернете вступил в силу 1 марта. За его нарушение грозит уголовное наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Из-за новых правил на стримингах подверглись цензуре песни российских рэперов и рок-групп. «Афиша Daily» рассказывала, что это за закон и как он влияет на музыку.