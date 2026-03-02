В России введут ГОСТ на чипсы

«Допускается наличие вздутий на пластинках чипсов в виде сферических образований, которые возникают при взрыве волокон картофеля от нагревания содержащейся внутри жидкости, наличие чипсов коричневого цвета из-за карамелизации сахаров в картофеле (не более 20% от массы чипсов в упаковке), а также наличие раскрошившихся изделий (не более 25% от массы чипсов в упаковке). Кроме того, в чипсах из натурального картофеля должно быть не более 45% жира, а в чипсах, полученных из продуктов переработки картофеля и (или) картофельных полуфабрикатов, — не более 35%», — говорится в документе. Помимо России к ГОСТу присоединились Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан.