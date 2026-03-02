«Крик-7» собрал 97 млн долларов за первый уик-энд — это рекорд для франшизы
Гендир Netflix уверен, что за слиянием Paramount и Warner Bros. последуют масштабные сокращения
«Ну, погоди!» — любимый мультфильм большинства россиян
adidas выпустил футболку к 20-летию «Ханны Монтаны»
Вышел трейлер хоррора «Пиноккио: Раскрепощенный»
Большинство россиян считают биографию Петра l самой интересной
В США нашли утерянную короткометражку Жоржа Мельеса ― первый в истории фильм про робота
На аукционе продали медаль с первых современных Олимпийских игр 1896 года
До конца недели в Москве сохранится плюсовая температура, но по ночам ударят заморозки
Альбомы «Агаты Кристи» и Pharaoh удалили со стримингов из‑за нового закона
Умер Слава Цукерман ― режиссер «Жидкого неба»
Николай Коляда сбежал из больницы, чтобы закончить последний спектакль
Объявлены победители премии Actor Awards
Скончался драматург Николай Коляда
Московская область побила температурный рекорд для 1 марта
Том Холланд и Зендая тайно поженились
Киностудия Горького представила подборку знаменитых фильмов с котами-актерами
Москвич содержал на участке медведей, львов и леопарда в ужасных условиях
В России выпустили в повторный прокат фильм «Сладкая жизнь» Федерико Феллини в 4К-реставрации
Стример купил дом из сериала «Во все тяжкие» за 1,3 млн долларов
Реймонд Крус снялся в мини-фильме к новому альбому Miyagi& Эндшпиль
Муся, Кузя и Вася: ветеринары назвали самые популярные клички кошек в начале 2026 года
Создатель игры «Альтушка для скуфа» Виталий Терлецкий стал участником «Битвы экстрасенсов»
Хиро Файнс-Тиффин на новых кадрах сериала «Молодой Шерлок»
Работу 25 бесплатных катков в Москве продлили до 8 марта
Вышел новый кадр с героями из нового сезона «Извне»
Письмо Елизаветы II, которое та написала в 10-летнем возрасте, продали на аукционе
Синоптик: снег в Москве растает с 5 по 10 апреля

В России введут ГОСТ на чипсы

Афиша Daily
Фото: @paquichips

В России впервые появится ГОСТ на картофельные чипсы. Он начнет действовать с 1 апреля, сообщает ТАСС.

Как сообщили изданию в пресс-службе Росстандарта, чипсы — это популярный продукт, однако раньше не было документа, который устанавливал бы к нему единые требования. Новый стандарт распространяется на чипсы, изготавливаемые из натурального картофеля или продуктов переработки.

ГОСТ определит такие характеристики чипсов, как внешний вид, цвет, вкус и запах, а также допустимое содержание жира и пищевой соли. Продукт должен быть хрустящим и рассыпчатым и иметь характерные для конкретного вида чипсов вкус и запах с ощутимым ароматом используемых добавок или ароматизаторов.

«Допускается наличие вздутий на пластинках чипсов в виде сферических образований, которые возникают при взрыве волокон картофеля от нагревания содержащейся внутри жидкости, наличие чипсов коричневого цвета из-за карамелизации сахаров в картофеле (не более 20% от массы чипсов в упаковке), а также наличие раскрошившихся изделий (не более 25% от массы чипсов в упаковке). Кроме того, в чипсах из натурального картофеля должно быть не более 45% жира, а в чипсах, полученных из продуктов переработки картофеля и (или) картофельных полуфабрикатов, — не более 35%», — говорится в документе. Помимо России к ГОСТу присоединились Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан.

С 1 марта в России ввели ГОСТ на бананы для розницы. Теперь запрещается ввоз полностью желтых бананов, разрешены только зеленые или светло-зеленые плоды, которые будут дозревать на складах. ГОСТ носит рекомендательный характер, но может стать обязательным при использовании в законах или контрактах.

С 2027 года в стране появится новый ГОСТ, определяющий понятие «пиво». Текущий ГОСТ разрешает использование только пшеничного и ячменного солода. Их доля в напитке должна быть не меньше 80%. Новый национальный стандарт допускает возможность использовать ржаной, просяной, гречишный и другие солоды. 

