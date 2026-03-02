Apple представила бюджетный iPhone 17e

Apple представила iPhone 17e. Об этом говорится на сайте компании.
Новый бюджетный смартфон от известного бренда получил процессор A19 и модем C1X. Объем памяти начинается от 256 гигабайт. Размер 146,7×71,5×7,8 мм при весе 167 грамм. Объем оперативной памяти — 8 Гб. У телефона есть технология MagSafe и поддержка Qi2 с мощностью до 15 Вт. iPhone 17e поддерживает быструю зарядку — до 50% примерно за 30 минут.
Экран — 6,1-дюймовый OLED с разрешением 2532×1170 пикселей и частотой 60 Гц. Пиковая яркость — 1200 нит. Экран защищен стеклом Ceramic Shield 2.
Основная камера на 48 Мп. Фронтальная камера — на 12 Мп. Видео — 4K Dolby Vision до 60 fps. В телефон будут добавлены технология Spatial Audio и функция Audio Mix.
Доступны черный, белый и розовый цвета. Корпус выполнен из авиационного алюминия, добавлена защита IP68 от воды и пыли.
Продажи стартуют 11 марта, предзаказ можно сделать с 4 марта. Цена — от 599 долларов.