Реджина Холл и Анна Фэрис в первом трейлере «Очень страшного кино-6»

Афиша Daily
Фото: Original Film

Paramount Pictures представила первый трейлер «Очень страшного кино-6». Премьера состоится 12 июня.

К ролям Бренды и Синди вернулись главные актрисы франшизы Реджина Холл и Анна Фэрис. Над картиной работали авторы оригинального «Очень страшного кино» — Марлон, Шон и Кинен Айвори Уэйанс. В фильме снова будут пародировать ужастики, в том числе «Собирателя душ», «Улыбку» и недавних «Грешников».

Видео: Paramount Pictures


«Очень страшное кино» вышло в 2000 году и стало пародией на популярные слешеры того времени — «Крик» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Кинен Уэйанс выступил режиссером первых двух частей серии. Марлон и Шон снялись в них.

Всего во франшизу «Очень страшное кино» вошли пять кинокартин. Третью поставил в 2003 году Дэвид Цукер, четвертую в 2006-м — он же. Над финальной на данный момент лентой, вышедшей в 2013 году, Цукер работал вместе с Малкольмом Д.Ли.

