Команда «Сменки» запустила конкурс на разработку дизайна современного школьного кабинета

Фото: "Сменка"

Команда «Сменки» и онлайн-школа «100балльный репетитор» запустили конкурс для российских школ. Его победитель получит дизайн-проект школьного класса и его реализацию, рассказали «Афише Daily» создатели конкурса.

Они надеются, что инициатива поможет превратить школьные пространства во вдохновляющие места, где детям захочется учиться и заниматься творчеством. Авторы проекта также рассчитывают, что он понравится и учителям.

«Работая с десятками тысяч учеников, мы видим, что эффективное обучение требует комплексного подхода: от содержания программ до условий, в которых проходят занятия. Совместный конкурс со „Сменкой“ — это возможность поддержать школы и дать ученикам дополнительные ресурсы для подготовки и роста», — рассказал глава «100балльного репетитора» Никита Старун.

Принять участие в конкурсе могут любые государственные школы России. Победитель будет не один, а пятеро. Заявки на бесплатный ремонт школьного кабинета примут до 16 марта. Результаты станут известны 30 марта.

«Сменка» — социальный бизнес, который занимается обновлением школ, обучением педагогов и инвестированием в образовательные инциативы. Его основали две учительницы. «Афиша Daily» ранее подробно рассказывала об их деятельности.

