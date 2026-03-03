«Улица Сезам», «Мальчик с оленьими рогами» и «Опорная команда» стали триумфаторами детской «Эмми»

В кинотеатре «Октябрь» пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК
Журналистка «Афиши Daily» прочитает в Москве лекцию о нишевости
Для девятиклассников введут устный экзамен по истории
Россияне ценят обсуждение инфоповодов с друзьями, но перепроверяют все в новостных лентах
«Момент» с Charli XCX не выйдет в российский прокат
Loqiemean, IOWA и Lab с Антоном Беляевым выступят на фестивале Stereoleto
В Австралии начались съемки третьего сезона комедии «Колин из бухгалтерии»
В России составили список книг, которые нужно маркировать из‑за упоминания наркотиков
Apple закрыла «Палм-Рояль» с Кристен Уиг после двух сезонов
У Брюса Кэмпбелла диагностирован рак. Он назвал болезнь «поддающейся лечению», но не «излечимой»
Создатель God of War раскритиковал первый кадр сериала: «Кратос выглядит так, будто гадит в лесу»
Тесса Томпсон снимется в триллере «Next Door»
Первый за три года концерт Гарри Стайлза покажут на Netflix
HBO Max и Paramount+ планируют объединить в один стриминговый сервис
СМИ: пиарщица Джима Кэрри уверяет, что премию «Сезар» посетил именно он (а не двойник)
Уровень цифровой грамотности россиян в 2025 году снизился впервые за семь лет
Винс Вон случайно убивает диджея в трейлере экшн-комедии «Майк и Ник и Ник и Элис»
Операторы сделали бесплатными звонки для абонентов из РФ, находящихся в странах Ближнего Востока
В Москве впервые церемонии бракосочетания прошли на станции метро «Сокольники» БКЛ
Команда «Сменки» запустила конкурс на разработку дизайна современного школьного кабинета
Øneheart выпустил эмбиент-трек «Mistakes», в котором впервые звучит его голос
В Госдуме предложили обеспечить бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте
Крестильное платье королевы Елизаветы II впервые представят на выставке
LEGO выпустит коллаборацию с «Формулой-1»
В Нидерландах обнаружили неизвестную картину Рембрандта
В Петербурге солнце в феврале светило почти 67 часов
Завершились съемки медицинской драмы «Хоспис» Евгения Стычкина
Минтранс РФ: воздушное пространство 10 стран закрыли на Ближнем Востоке

«Улица Сезам», «Мальчик с оленьими рогами» и «Опорная команда» стали триумфаторами детской «Эмми»

Фото: Warner Bros. Television

В Нью-Йорке прошла четвертая церемония вручения премии «Эмми» за достижения в детском и семейном телевидении. Лидерами по числу наград стали проекты Disney+, Netflix и Sesame Workshop.

Главными победителями-триумфаторами стали «Улица Сезам», «Трепет сердца», «The Tiny Chef Show», «Выиграть или проиграть», «Мальчик с оленьими рогами», «Звездные войны: Опорная команда» и «Наследники: Возвышение Ред».

Победители детской и семейной «Эмми-2026» 

  • Лучший дошкольный, детский или семейный сериал: «Улица Сезам» (HBO Max/Sesame Workshop)
  • Лучший подростковый сериал: «Звездные войны: Опорная команда» (Disney+/Lucasfilm Ltd.)
  • Лучший художественный спецвыпуск: «Наследники: Возвышение Ред» (Disney+/Disney Branded Television)
  • Лучшая информационная программа: «Приключения настоящего Флика» (National Geographic/Plimsoll Productions)
  • Лучший дошкольный анимационный сериал: «The Tiny Chef Show» (Nickelodeon)
  • Лучший детский или подростковый анимационный сериал: «Выиграть или проиграть» (Disney+/Pixar Animation Studios)
  • Лучшая короткометражная программа (Live Action): «Эндрю Гарфилд и Элмо объясняют, что такое горе» (канал Sesame Workshop на YouTube)
  • Лучший исполнитель главной роли (дошкольная, детская или подростковая программа): Джо Лок («Трепет сердца», Netflix)
  • Лучший исполнитель роли второго плана (дошкольная, детская или подростковая программа): Нонсо Анози («Мальчик с оленьими рогами», Netflix)
  • Лучший юный исполнитель (дошкольная, детская или подростковая программа): Кристиан Конвери («Мальчик с оленьими рогами», Netflix)
  • Лучший исполнитель-кукловод: Лесли Каррара-Рудольф («Улица Сезам», HBO Max)
  • Лучший актер озвучивания в дошкольной программе: Ана Гастейер («РобоГобо», Disney+/Disney Jr.)
  • Лучший актер озвучивания одной роли (детская или подростковая программа): Джон Литгоу («Заколдованные», Netflix)
  • Лучший актер озвучивания нескольких ролей (детская или подростковая программа): Дэвид Эрриго-младший («Tiny Toons Looniversity», HBO/HBO Max)
