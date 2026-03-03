Россияне ценят обсуждение инфоповодов с друзьями, но перепроверяют все в новостных лентах

Медиахолдинг Rambler & Co выяснил, насколько российские интернет-пользователи доверяют новостям из приватных каналов и готовы ли сделать их основным источником информации.
Опрос проходил с 16 по 20 февраля 2026 года, в нем приняли участие 2008 человек. Несмотря на рост популярности закрытых рассылок и чатов, подавляющее большинство (71%) по-прежнему получает новости из открытых площадок и публичных лент.
Лишь 13% респондентов назвали приватные каналы одним из главных способов следить за повесткой. Еще 11% заглядывают туда эпизодически, а 5% признались, что чаты с друзьями полностью заменяют им персонализированные подборки.
Главные причины подписываться на закрытые каналы — желание читать аналитику и разборы (28%) и следить за мнением конкретных экспертов (еще 28%). Для 22% важно быть в курсе тем, которые обсуждает их окружение. Оперативность новостей ценят 17%, а удобные дайджесты без лишнего шума оказались приоритетом лишь для 5%.
Половина опрошенных (51%) не видит принципиальной разницы между камерными форматами и традиционными СМИ. Те, кто разницу замечает, выделяют меньше нерелевантных тем (19%), доверие к экспертизе авторов (14%) и уверенность, что в эксклюзивной подборке не пропустишь главное (12%).
При этом реальное взаимодействие с новостями из закрытых источников часто остается поверхностным. Так, 67% признались, что скорее пролистывают такие материалы, чем вчитываются. Лишь 11% активно обсуждают прочитанное в том же чате, а 3% используют приватные подборки как источник для собственных постов в открытых соцсетях.