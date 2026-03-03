Marine Serre выпустила платье-пазл с «Моной Лизой» да Винчи

«[Марин Серр] с озорством переосмысляет предметы художника, его студию и натурщика. В ее руках кисти, тюбики с краской, рубашки… становятся сырьем для творения. В пяти образах Марин Серр превращает фрагменты истории в объекты высокой моды, прославляя реконструкцию как акт созидания. Одежда функционирует как живой архив, где наследие активируется через тело и переосмысляется для настоящего», — пишет о коллекции бренд.