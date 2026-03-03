Жительница Приморья отправила письмо в бутылке ― через полгода его нашли в Японии
Энн Хэтэуэй не выходила из образа Пенелопы на съемках «Одиссеи» — даже во время 3-дневных перерывов

Актер Логан Маршалл-Грин, известный по фильмам «Прометей» и «Апгрейд», раскрыл детали работы на площадке «Одиссеи» Кристофера Нолана. Оказалось, что Энн Хэтэуэй оставалась в образе даже во время многодневных перерывов между съемками.

Маршалл-Грин поделился, что подход Нолана к режиссуре требует полной самоотдачи от каждого участника процесса: «Это Кристофер Нолан, и как только ты оказываешься на площадке, ты работаешь. Ты никогда не можешь повернуться спиной к океану, иначе он накроет тебя с головой».

Актер признался, что равнялся на коллег, уже сотрудничавших с режиссером: «Энн полностью существовала в образе, даже когда камера не должна была видеть ее три дня в рамках одной сцены. И это целиком заслуга Криса — того, как много он требует от себя, поэтому ждет того же от других. Мне был близок его подход. Я бы согласился на это снова не раздумывая».

«Одиссея» Кристофера Нолана — это первый в истории фильм, полностью снятый на камеры IMAX. Он выйдет в мировой прокат 17 июля. В актерский состав вошли Мэтт Деймон («Умница Уилл Хантинг»), Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой»), Зендая («Эйфория»), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»), Лупита Нионго («12 лет рабства»), Роберт Паттинсон («Умри, моя любовь») и Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»).

Съемки «Одиссеи» продлились полгода, с февраля по август. Съемочная группа побывала в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии и Испании. Завершились съемки в Лос-Анджелесе.

Большая часть съемок проходила в открытом море. «Мы вывозили актеров, которые играют команду корабля Одиссея, на настоящие волны, в реальные места. И да, оно безгранично, ужасающе, прекрасно и благосклонно, по мере того как условия меняются. Мы действительно хотели передать, насколько тяжелыми были бы эти путешествия для людей и тот прыжок веры, который они совершали в неисследованном, не нанесенном на карты мире», — поделился впечатлениями режиссер.

