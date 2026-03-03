Блокировки Роскомнадзора привели к сокращению медиапотребления россиян

Темпы медиапотребления россиян в сети сократились на 3% за январь―февраль. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ГК «Родная речь».
Сейчас среднестатистический россиянин проводит в интернете менее пяти часов в сутки. В компании связывают такую динамику с увеличением блокировок и замедлением онлайн-платформ Роскомнадзором, а также временными перебоями с интернет-связью в некоторых регионах.
Темпы телесмотрения тоже продолжают падать. За первые два месяца года они сократились на 4%, до 3 часов 45 минут.
За первое полугодие 2025 года среднее время в сети снизилось на 3%, а в сегменте онлайн-видео ― на 11%. Участники рекламного рынка связывали это с замедлением YouTube.
В феврале 2026 года Роскомнадзор начал замедлять Telegram ― у российских пользователей упала скорость загрузки медиа, в том числе «кружочков» и голосовых сообщений.
По данным агентства We Are Social, среднемировой показатель медиапотребления в интернете составляет 6 часов 38 минут в сутки и существенно не меняется несколько лет подряд.