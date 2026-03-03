Блокировки Роскомнадзора привели к сокращению медиапотребления россиян

Жительница Приморья отправила письмо в бутылке ― через полгода его нашли в Японии
РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве за 4 млрд рублей
На фоне потепления спрос на резиновые сапоги в Москве вырос в 16 раз
«Соседи по комнате» с Наташей Лионн появятся на Netflix 17 апреля
Николь Кидман ради съемок в «Скарпетте» научилась проводить вскрытие тел
Энн Хэтэуэй не выходила из образа Пенелопы на съемках «Одиссеи» — даже во время 3-дневных перерывов
Наташу Ростову в «Войне и мире» Сарика Андреасяна сыграет Полина Гухман
Харрисон Форд прослезился, получая почетную награду Гильдии киноактеров
Marine Serre выпустила платье-пазл с «Моной Лизой» да Винчи
Журналистка «Афиши Daily» прочитает в Москве лекцию о нишевости
В кинотеатре «Октябрь» пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК
Для девятиклассников введут устный экзамен по истории
Россияне ценят обсуждение инфоповодов с друзьями, но перепроверяют все в новостных лентах
«Момент» с Charli XCX не выйдет в российский прокат
Loqiemean, IOWA и Lab с Антоном Беляевым выступят на фестивале Stereoleto
В Австралии начались съемки третьего сезона комедии «Колин из бухгалтерии»
В России составили список книг, которые нужно маркировать из‑за упоминания наркотиков
Apple закрыла «Палм-Рояль» с Кристен Уиг после двух сезонов
У Брюса Кэмпбелла диагностирован рак. Он назвал болезнь «поддающейся лечению», но не «излечимой»
Создатель God of War раскритиковал первый кадр сериала: «Кратос выглядит так, будто гадит в лесу»
«Улица Сезам», «Мальчик с оленьими рогами» и «Опорная команда» стали триумфаторами детской «Эмми»
Тесса Томпсон снимется в триллере «Next Door»
Первый за три года концерт Гарри Стайлза покажут на Netflix
HBO Max и Paramount+ планируют объединить в один стриминговый сервис
СМИ: пиарщица Джима Кэрри уверяет, что премию «Сезар» посетил именно он (а не двойник)
Уровень цифровой грамотности россиян в 2025 году снизился впервые за семь лет
Винс Вон случайно убивает диджея в трейлере экшн-комедии «Майк и Ник и Ник и Элис»
Операторы сделали бесплатными звонки для абонентов из РФ, находящихся в странах Ближнего Востока

Блокировки Роскомнадзора привели к сокращению медиапотребления россиян

Афиша Daily
Фото: lhon karwan/Unsplash

Темпы медиапотребления россиян в сети сократились на 3% за январь―февраль. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ГК «Родная речь».

Сейчас среднестатистический россиянин проводит в интернете менее пяти часов в сутки. В компании связывают такую динамику с увеличением блокировок и замедлением онлайн-платформ Роскомнадзором, а также временными перебоями с интернет-связью в некоторых регионах.

Темпы телесмотрения тоже продолжают падать. За первые два месяца года они сократились на 4%, до 3 часов 45 минут. 

За первое полугодие 2025 года среднее время в сети снизилось на 3%, а в сегменте онлайн-видео ― на 11%. Участники рекламного рынка связывали это с замедлением YouTube. 

В феврале 2026 года Роскомнадзор начал замедлять Telegram ― у российских пользователей упала скорость загрузки медиа, в том числе «кружочков» и голосовых сообщений. 

По данным агентства We Are Social, среднемировой показатель медиапотребления в интернете составляет 6 часов 38 минут в сутки и существенно не меняется несколько лет подряд.  

