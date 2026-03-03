Шеф-редактор «Афиши Daily» обсудит 8 марта женский рэп. Лекция пройдет в Минске

«Мы с площадкой „Эхо“ давно хотели вернуться к лекциям, поняли, что начало весны — лучшее время для этого. Тема придумалась сама собой, потому что логично мэтчится с датой. Я до сих пор с удивлением сталкиваюсь с людьми, которые воспринимают рэп от девушек как либо что-то автоматически не такое крутое и уверенное, либо — если все же уровень признается — как исключение. И мне кажется, что это в корне ошибочное мнение, потому что рэп от девушек существует очень давно и практически всегда был крутым», ― пояснил спикер.