Шеф-редактор «Афиши Daily» обсудит 8 марта женский рэп. Лекция пройдет в Минске

Появился треклист «Arirang» — нового альбома BTS
Шарлотта Рэмплинг и Марк Руффало сыграют в фильме о канонизации папы римского Иоанна Павла II
Элизабет Бэнкс уменьшается до размера игрушки в трейлере «Миниатюрной жены»
Майкл Джексон в исполнении своего племянника на новом кадре байопика «Майкл»
В России впервые использовали цифровой рубль для оплаты штрафа
РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве за 4 млрд рублей
На фоне потепления спрос на резиновые сапоги в Москве вырос в 16 раз
Блокировки Роскомнадзора привели к сокращению медиапотребления россиян
«Соседи по комнате» с Наташей Лионн появятся на Netflix 17 апреля
Николь Кидман ради съемок в «Скарпетте» научилась проводить вскрытие тел
Жительница Приморья отправила письмо в бутылке ― через полгода его нашли в Японии
Энн Хэтэуэй не выходила из образа Пенелопы на съемках «Одиссеи» — даже во время 3-дневных перерывов
Наташу Ростову в «Войне и мире» Сарика Андреасяна сыграет Полина Гухман
Харрисон Форд прослезился, получая почетную награду Гильдии киноактеров
Marine Serre выпустила платье-пазл с «Моной Лизой» да Винчи
Журналистка «Афиши Daily» прочитает в Москве лекцию о нишевости
В кинотеатре «Октябрь» пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК
Для девятиклассников введут устный экзамен по истории
Россияне ценят обсуждение инфоповодов с друзьями, но перепроверяют все в новостных лентах
«Момент» с Charli XCX не выйдет в российский прокат
Loqiemean, IOWA и Lab с Антоном Беляевым выступят на фестивале Stereoleto
В Австралии начались съемки третьего сезона комедии «Колин из бухгалтерии»
В России составили список книг, которые нужно маркировать из‑за упоминания наркотиков
Apple закрыла «Палм-Рояль» с Кристен Уиг после двух сезонов
У Брюса Кэмпбелла диагностирован рак. Он назвал болезнь «поддающейся лечению», но не «излечимой»
Создатель God of War раскритиковал первый кадр сериала: «Кратос выглядит так, будто гадит в лесу»
«Улица Сезам», «Мальчик с оленьими рогами» и «Опорная команда» стали триумфаторами детской «Эмми»
Тесса Томпсон снимется в триллере «Next Door»

Шеф-редактор «Афиши Daily» обсудит 8 марта женский рэп. Лекция пройдет в Минске

Афиша Daily

Музыкальный критик и шеф-редактор «Афиши Daily» Леша Горбаш прочитает в минском культурном центре «Эхо» лекцию о женском рэпе. 

Начало мероприятия ― 8 марта, в 15.00, вход свободный. Можно прийти пораньше, поскольку помимо лекции на площадке будет работать маркет с подарками и не только.

На мероприятии Леша объяснит, почему девушки всегда круто читали рэп, и посоветует, кого слушать в первую очередь. Он затронет творчество множества артисток ― от Лорин Хилл и Лики Стар до Меган, Капкейк, Мэйби Бэйби и Бейби Кьют.

«Мы с площадкой „Эхо“ давно хотели вернуться к лекциям, поняли, что начало весны — лучшее время для этого. Тема придумалась сама собой, потому что логично мэтчится с датой. Я до сих пор с удивлением сталкиваюсь с людьми, которые воспринимают рэп от девушек как либо что-то автоматически не такое крутое и уверенное, либо — если все же уровень признается — как исключение. И мне кажется, что это в корне ошибочное мнение, потому что рэп от девушек существует очень давно и практически всегда был крутым», ― пояснил спикер.

