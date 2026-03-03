Шеф-редактор «Афиши Daily» обсудит 8 марта женский рэп. Лекция пройдет в Минске

Музыкальный критик и шеф-редактор «Афиши Daily» Леша Горбаш прочитает в минском культурном центре «Эхо» лекцию о женском рэпе.
Начало мероприятия ― 8 марта, в 15.00, вход свободный. Можно прийти пораньше, поскольку помимо лекции на площадке будет работать маркет с подарками и не только.
На мероприятии Леша объяснит, почему девушки всегда круто читали рэп, и посоветует, кого слушать в первую очередь. Он затронет творчество множества артисток ― от Лорин Хилл и Лики Стар до Меган, Капкейк, Мэйби Бэйби и Бейби Кьют.
«Мы с площадкой „Эхо“ давно хотели вернуться к лекциям, поняли, что начало весны — лучшее время для этого. Тема придумалась сама собой, потому что логично мэтчится с датой. Я до сих пор с удивлением сталкиваюсь с людьми, которые воспринимают рэп от девушек как либо что-то автоматически не такое крутое и уверенное, либо — если все же уровень признается — как исключение. И мне кажется, что это в корне ошибочное мнение, потому что рэп от девушек существует очень давно и практически всегда был крутым», ― пояснил спикер.