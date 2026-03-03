Сандра Буллок вновь поработает со сценаристкой «Затерянного города»

Американская актриса Сандра Буллок вновь поработает со сценаристкой фильма «Затерянный город» Даной Фокс. Они вместе создадут новую кинокартину, сообщил Deadline.
Буллок сыграет в проекте главную роль. Артистка также выступит продюсером ленты, Фокс же напишет ее сценарий. Фильм разработает компания Sony Pictures. Она уже получила права на будущую картину.
У проекта пока нет официального названия. Подробности сюжета держатся в секрете. В создании ленты поучаствуют продакшн-компании Fortis Films и Foxy Inc. Фокс и Буллок станут сопролюсерами фильма наряду с Марги Лав.
Буллок ранее уже работала с Sony: она снялась вместе с Брэдом Питтом в фильме «Быстрее пули» в 2022 году. Фокс же работает над сериалом «Улика», который выпускает Sony.
Совместный проект Буллок и Фокс, экшн-комедия «Затерянный город», вышла на экраны также в 2022 году. В ней Буллок снова поработала с Брэдом Питтом, а еще с Ченнингом Татумом и Дэниелом Рэдклиффом.