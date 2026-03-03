Сандра Буллок вновь поработает со сценаристкой «Затерянного города»

Warner Bros. запускает в работу полнометражный фильм по «Игре престолов»
Главные роли в экранизации Life Is Stange сыграют Мэйси Стелла и Татум Грейс Хопкинс
Пи Дидди выйдет на свободу раньше срока
Фанат Metallica набил 72 татуировки с группой и попал в Книгу рекордов Гиннесса
ИМИ открыл набор в резиденцию для музыкантов в Переделкине
Алиса Лю выбрала музыку для будущих программ: от Мицки до Чайковского
8 Марта на Тверской площади и старом Арбате женщинам будут дарить цветы
Дэниел Рэдклифф не хочет, чтобы его сын стал актером
Винсент и Клеопатра путешествуют по Египту в финальном трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»
Появился треклист «Arirang» — нового альбома BTS
Шарлотта Рэмплинг и Марк Руффало сыграют в фильме о канонизации папы римского Иоанна Павла II
Элизабет Бэнкс уменьшается до размера игрушки в трейлере «Миниатюрной жены»
Майкл Джексон в исполнении своего племянника на новом кадре байопика «Майкл»
Шеф-редактор «Афиши Daily» обсудит 8 марта женский рэп. Лекция пройдет в Минске
В России впервые использовали цифровой рубль для оплаты штрафа
РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве за 4 млрд рублей
На фоне потепления спрос на резиновые сапоги в Москве вырос в 16 раз
Блокировки Роскомнадзора привели к сокращению медиапотребления россиян
«Соседи по комнате» с Наташей Лионн появятся на Netflix 17 апреля
Николь Кидман ради съемок в «Скарпетте» научилась проводить вскрытие тел
Жительница Приморья отправила письмо в бутылке ― через полгода его нашли в Японии
Энн Хэтэуэй не выходила из образа Пенелопы на съемках «Одиссеи» — даже во время 3-дневных перерывов
Наташу Ростову в «Войне и мире» Сарика Андреасяна сыграет Полина Гухман
Харрисон Форд прослезился, получая почетную награду Гильдии киноактеров
Marine Serre выпустила платье-пазл с «Моной Лизой» да Винчи
Журналистка «Афиши Daily» прочитает в Москве лекцию о нишевости
В кинотеатре «Октябрь» пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК
Для девятиклассников введут устный экзамен по истории

Сандра Буллок вновь поработает со сценаристкой «Затерянного города»

Фото: Paramount Pictures

Американская актриса Сандра Буллок вновь поработает со сценаристкой фильма «Затерянный город» Даной Фокс. Они вместе создадут новую кинокартину, сообщил Deadline.

Буллок сыграет в проекте главную роль. Артистка также выступит продюсером ленты, Фокс же напишет ее сценарий. Фильм разработает компания Sony Pictures. Она уже получила права на будущую картину.

У проекта пока нет официального названия. Подробности сюжета держатся в секрете. В создании ленты поучаствуют продакшн-компании Fortis Films и Foxy Inc. Фокс и Буллок станут сопролюсерами фильма наряду с Марги Лав.

Буллок ранее уже работала с Sony: она снялась вместе с Брэдом Питтом в фильме «Быстрее пули» в 2022 году. Фокс же работает над сериалом «Улика», который выпускает Sony.

Совместный проект Буллок и Фокс, экшн-комедия «Затерянный город», вышла на экраны также в 2022 году. В ней Буллок снова поработала с Брэдом Питтом, а еще с Ченнингом Татумом и Дэниелом Рэдклиффом.

