К 2040 году число детей с ожирением может достичь 227 млн

Фото: Rod Long/Unsplash

Всемирная федерация по борьбе с ожирением выпустила новый доклад, в котором сообщила, что без срочных и масштабных мер к 2040 году более 227 млн детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет будут страдать ожирением.

Еще более чем у полумиллиарда будет диагностирован избыточный вес. Для сравнения: в 2025 году ожирение было у около 180 млн детей.

Эксперты предупреждают, что как минимум 120 млн детей школьного возраста к тому времени уже будут иметь ранние признаки хронических заболеваний, вызванных высоким индексом массы тела: от сердечно-сосудистых недугов до гипертонии.

География проблемы неравномерна. Абсолютными лидерами по числу детей с высоким ИМТ являются Китай (62 млн) и Индия (41 млн). В США таких детей 27 млн, в Великобритании — 3,8 млн, что вдвое больше, чем во Франции или Италии.

К 2040 году у 370 тысяч британских детей ожидаются признаки сердечно-сосудистых заболеваний, у 271 тысячи — гипертонии. При этом быстрее всего уровень детского ожирения растет в странах с низким и средним доходом, тогда как 10 государств с самой высокой долей полных детей находятся в западной части Тихоокеанского региона и Америке.

Глава федерации Йоханна Ролстон называет происходящее «обвинительным приговором поколению». Эксперты ВОЗ и профильных организаций призывают правительства к решительным действиям: вводить налоги на сахар, запрещать рекламу вредной пищи, нацеленную на детей, и создавать среду, способствующую физической активности. 

