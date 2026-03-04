В Москве заметили единичные случаи набухания почек на деревьях и кустарниках

В Москве во время оттепели заметили единичные случаи набухания почек на деревьях и кустарниках. Об этом сообщает ТАСС.
Однако в столичном Департаменте природопользования отметили, что массовое пробуждение растений начнется не раньше конца марта. Поводом для беспокойства стали кадры из парка Горького, где горожане сняли набухшие почки сирени.
Начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия департамента Азамат Кунафин пояснил ТАСС, что кратковременное потепление не оказывает серьезного влияния на флору.
Почки могут реагировать на тепло, но для распускания листьев нужны стабильные условия: накопленное тепло и длинный световой день. В Москве они обычно наступают в конце марта — начале апреля.
Первыми в городе традиционно зацветут лещина, ольха и верба. Биологи уже зафиксировали в феврале единичное набухание почек у лещины в долине реки Москвы в Митине.