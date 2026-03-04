Россиянки перечислили самые необычные подарки на 8 Марта

Warner Bros. запускает в работу полнометражный фильм по «Игре престолов»
Рэпера Ghetts приговорили к 12 годам тюрьмы за смертельный наезд на студента
В Москве заметили единичные случаи набухания почек на деревьях и кустарниках
В России утвержден ГОСТ на услуги маникюра и педикюра
Создатель сериала «Орвилл» Сет МакФарлейн сообщил, что сценарий к четвертому сезону шоу уже написан
Перечень «неженских» профессий в России планируют сократить в 2026 году
К 2040 году число детей с ожирением может достичь 227 млн
Триумф на Brit Awards сделал Оливию Дин фавориткой на исполнение заглавной песни о Бонде
Возвращение «Клиники» посмотрели 11 млн человек
Андрей Губин назвал шепелявым и профнепригодным солиста «Руки вверх!». Тот ответил песней
Россияне рассказали о любимых песнях, которые они исполняют под караоке
Сандра Буллок вновь поработает со сценаристкой «Затерянного города»
Главные роли в экранизации Life Is Stange сыграют Мейси Стелла и Татум Грейс Хопкинс
Пи Дидди выйдет на свободу раньше срока
Фанат Metallica набил 72 татуировки с группой и попал в Книгу рекордов Гиннесса
ИМИ открыл набор в резиденцию для музыкантов в Переделкине
Алиса Лю выбрала музыку для будущих программ: от Мицки до Чайковского
8 Марта на Тверской площади и старом Арбате женщинам будут дарить цветы
Дэниел Рэдклифф не хочет, чтобы его сын стал актером
Винсент и Клеопатра путешествуют по Египту в финальном трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»
Появился треклист «Arirang» — нового альбома BTS
Шарлотта Рэмплинг и Марк Руффало сыграют в фильме о канонизации папы римского Иоанна Павла II
Элизабет Бэнкс уменьшается до размера игрушки в трейлере «Миниатюрной жены»
Майкл Джексон в исполнении своего племянника на новом кадре байопика «Майкл»
Шеф-редактор «Афиши Daily» обсудит 8 марта женский рэп. Лекция пройдет в Минске
В России впервые использовали цифровой рубль для оплаты штрафа
РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве за 4 млрд рублей
На фоне потепления спрос на резиновые сапоги в Москве вырос в 16 раз

Россиянки перечислили самые необычные подарки на 8 Марта

Афиша Daily
Фото: Фотобанк Moscow-Live’s photo/Flickr

В числе самых необычных подарков, которые россиянки когда-либо получали на 8 Марта, оказались запчасть для автомобиля, квартира и противогаз. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Почта-банка.

В исследовании участвовали 1500 человек. Они рассказали, что им также дарили день в стрелковом клубе, путешествие на яхте, полет на параплане и мопед. Однако большинство отметило, что чаще всего получало обычные подарки.

Согласно опросу, при выборе подарка женщине большинство россиян (43%) ориентируются на практичность и пользу. Еще 26% хотят удивить и подарить эмоции, 19% дарят цветы и конфеты, а 12% выбирают впечатления — билеты, мастер-классы или путешествия. Половина респондентов (50%) начинают искать подарки примерно за неделю до праздника, 20% тщательно продумывают сюрприз за месяц и лишь 9% покупают подарок утром 8 Марта или накануне вечером. При этом каждый пятый любит дарить презенты без повода.

Бюджет на букет цветов у каждого третьего (35%) не превышает 1500 рублей, 28% опрошенных готовы потратить от 1500 до 3000 рублей. В диапазоне от 3000 до 5000 рублей букеты покупают 13% россиян. Больше 5000 рублей за букет готовы отдать 8% участников. Каждый шестой респондент (16%) вообще не дарит цветы.

На основной подарок (без учета цветов) 27% опрошенных выделяют до 1500 рублей. Почти столько же (24%) закладывает бюджет от 1500 до 3000 рублей. От 3000 до 5000 рублей планируют отдать 13% участников опроса. Свыше 5000 рублей на подарок готовы потратить 11% респондентов. Четверть (25%) ориентируется на конкретную ситуацию и не имеет фиксированной суммы.

8 Марта в Москве в честь праздника женщинам будут дарить цветы на улице. Акция на Тверской площади и старом Арбате продлится с 10.00 до 13.00. Кроме того, женщинам будут вручать букеты на 36 площадках, включая станции метро «Электрозаводская», «Семеновская», «Киевская» и «ВДНХ» и другие общественные пространства во всех округах Москвы.

Расскажите друзьям