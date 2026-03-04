Рэпера Ghetts приговорили к 12 годам тюрьмы за смертельный наезд на студента

Британский рэпер Джастин Кларк-Самуэль, выступающий под псевдонимом Ghetts, получил 12 лет тюрьмы за гибель 20-летнего студента в результате ДТП.
Инцидент произошел в октябре 2025 года в Илфорде, Восточный Лондон. Суд установил, что 41-летний музыкант, управляя BMW, сбил 20-летнего непальского студента Юбина Таманга, когда тот переходил дорогу.
Скорость автомобиля в момент удара составляла около 108 км/ч. От полученных травм молодой человек скончался в больнице через два дня. После столкновения Ghetts скрылся с места происшествия, проехал еще восемь миль, а затем дома употребил алкоголь и наркотики.
Его автомобиль с повреждениями был обнаружен неподалеку от дома. Рэпер признал вину в смерти в результате опасного вождения в декабре 2025 года и с тех пор находился под стражей.
В суде было зачитано письмо, в котором артист выразил «крайнее сожаление, стыд и раскаяние» и принес извинения семье погибшего, своей семье и обществу. Мать Юбина Таманга рассказала о «невообразимой боли» от потери единственного сына, приехавшего в Великобританию за качественным образованием.