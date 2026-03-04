Создатель сериала «Орвилл» Сет МакФарлейн сообщил, что сценарий к четвертому сезону шоу уже написан

Warner Bros. запускает в работу полнометражный фильм по «Игре престолов»
Рэпера Ghetts приговорили к 12 годам тюрьмы за смертельный наезд на студента
В Москве заметили единичные случаи набухания почек на деревьях и кустарниках
В России утвержден ГОСТ на услуги маникюра и педикюра
Перечень «неженских» профессий в России планируют сократить в 2026 году
Россиянки перечислили самые необычные подарки на 8 Марта
К 2040 году число детей с ожирением может достичь 227 млн
Триумф на Brit Awards сделал Оливию Дин фавориткой на исполнение заглавной песни о Бонде
Возвращение «Клиники» посмотрели 11 млн человек
Андрей Губин назвал шепелявым и профнепригодным солиста «Руки вверх!». Тот ответил песней
Россияне рассказали о любимых песнях, которые они исполняют под караоке
Сандра Буллок вновь поработает со сценаристкой «Затерянного города»
Главные роли в экранизации Life Is Stange сыграют Мейси Стелла и Татум Грейс Хопкинс
Пи Дидди выйдет на свободу раньше срока
Фанат Metallica набил 72 татуировки с группой и попал в Книгу рекордов Гиннесса
ИМИ открыл набор в резиденцию для музыкантов в Переделкине
Алиса Лю выбрала музыку для будущих программ: от Мицки до Чайковского
8 Марта на Тверской площади и старом Арбате женщинам будут дарить цветы
Дэниел Рэдклифф не хочет, чтобы его сын стал актером
Винсент и Клеопатра путешествуют по Египту в финальном трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»
Появился треклист «Arirang» — нового альбома BTS
Шарлотта Рэмплинг и Марк Руффало сыграют в фильме о канонизации папы римского Иоанна Павла II
Элизабет Бэнкс уменьшается до размера игрушки в трейлере «Миниатюрной жены»
Майкл Джексон в исполнении своего племянника на новом кадре байопика «Майкл»
Шеф-редактор «Афиши Daily» обсудит 8 марта женский рэп. Лекция пройдет в Минске
В России впервые использовали цифровой рубль для оплаты штрафа
РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве за 4 млрд рублей
На фоне потепления спрос на резиновые сапоги в Москве вырос в 16 раз

Создатель сериала «Орвилл» Сет МакФарлейн сообщил, что сценарий к четвертому сезону шоу уже написан

Афиша Daily
Фото: 20th Century Fox Television

Сет МакФарлейн, который был создателем сериала «Орвилл» и исполнителем главной роли, намекнул, что шоу может вернуться на экраны. Об этом он рассказал в интервью The Hollywood Reporter.

«Честно говоря, сценарий четвертого сезона уже написан. Вопрос лишь в том, когда у нас будет время на его производство», — сказал МакФарлейн.

Сценарист и продюсер признался, что у него слишком загруженный график и он сам не знает, будет ли у него время на продолжение фантастической комедии. Сет также добавил, что для такого сериала требуется серьезный бюджет.

«Я бы очень хотел, чтобы сериал „Орвилл" продолжился. Я знаю, что весь актерский состав на это надеется. Но это большой знак вопроса по многим причинам», — отметил он.

В центре сюжета «Орвилла» — команда исследовательского космического корабля The U.S.S. Orville, которая состоит из землян и инопланетян. Им приходится не только решать проблемы, связанные с пребыванием в космосе, но и улаживать личные конфликты. Стилистика сериала отсылает в основном к легендарному шоу «Звездный путь».

Премьера шоу состоялась в 2017 году. Третий сезон вышел почти четыре года назад, летом 2022-го. Ранее «Афиша Daily» рассказывала, почему «Орвилл» представляет интерес, а второй сезон получился гораздо лучше первого.

Расскажите друзьям