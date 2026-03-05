Накануне 8 Марта ассоциация «Е.В.А.» проведет открытую тренировку по фейсфитнесу

Занятие проведет амбассадор проекта «Идем тренить» — человек, который на собственном опыте знает, как важно заботиться о себе, даже когда ресурс на нуле. Проект регулярно проводит бесплатные онлайн-тренировки для людей с социально значимыми заболеваниями (ВИЧ, гепатиты, онкология, ментальные расстройства). Участники занимаются с профессиональными тренерами два раза в неделю: выбирают силовые или йогу, могут подключаться в прямом эфире или смотреть записи. Занятия проходят более чем в 40 городах России — от Калининграда до Владивостока.