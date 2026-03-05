Накануне 8 Марта ассоциация «Е.В.А.» проведет открытую тренировку по фейсфитнесу

В преддверии Международного женского дня ассоциация «Е.В.А.» проведет тренировку, темой которой станет фитнес лица. Это гимнастика для мышц лица, которая помогает сохранять тонус, улучшать кровообращение и цвет кожи без походов в салоны и спортзалы.
Комплекс упражнений направлен на восстановление баланса лицевых мышц. По словам экспертов, регулярные занятия помогают улучшить цвет лица и качество кожи, снять отечность и ускорить лимфоток, укрепить мышечный каркас и сделать контуры более четкими и повысить упругость и эластичность кожи.
Занятие проведет амбассадор проекта «Идем тренить» — человек, который на собственном опыте знает, как важно заботиться о себе, даже когда ресурс на нуле. Проект регулярно проводит бесплатные онлайн-тренировки для людей с социально значимыми заболеваниями (ВИЧ, гепатиты, онкология, ментальные расстройства). Участники занимаются с профессиональными тренерами два раза в неделю: выбирают силовые или йогу, могут подключаться в прямом эфире или смотреть записи. Занятия проходят более чем в 40 городах России — от Калининграда до Владивостока.
Бесплатная тренировка состоится онлайн в пятницу 6 марта, в 17.00. На нее смогут прийти все желающие независимо от пола, возраста, физической подготовки и состояния здоровья. Ссылку на трансляцию опубликуют в телеграм-канале проекта ассоциации «Идем тренить».