Московские парковки станут бесплатными 8 и 9 марта

В Москве в честь Международного женского дня отменят плату за парковку. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Бесплатно оставить машину можно будет на всех улицах города, включая зоны с повышенными тарифами — 380, 450 и 600 рублей в час, а также в местах с динамическим тарифом. При этом в обычном режиме продолжат действовать парковки со шлагбаумом.
Ранее стало известно, что 8 Марта в столице пройдет традиционная акция «Вам, любимые!». Поздравлять москвичек и гостей столицы и дарить им цветы будут 8 марта на Тверской площади и старом Арбате.
Женщинам также будут вручать букеты на 36 площадках, включая станции метро «Электрозаводская», «Семеновская», «Киевская», «ВДНХ» и другие общественные пространства во всех округах Москвы. Акция продлится с 10.00 до 13.00. Помимо этого, активисты вместе с сотрудниками ГИБДД поздравят автолюбительниц.