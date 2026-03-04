Московские парковки станут бесплатными 8 и 9 марта

A24 открывает свадебную часовню для промо фильма «Вот это драма!» с Зендаей и Робертом Паттинсоном
Лили Рейнхарт, Лола Тун и Виктория Педретти на новом постере «Запретного плода»
Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал золото в спринте на чемпионате Европы
Эксперт: слово «кринж» нельзя использовать в сочинении ЕГЭ
Марк Эйдельштейн в дебютном тизере триллера «Пропасть»
В Вашингтоне открылась «Аллея позора» Джеффри Эпштейна
Губернатор Петербурга запретил продажу бензина несовершеннолетним
Женщины в России чаще всего занимают руководящие позиции в сфере управления персоналом
Рэпера Ghetts приговорили к 12 годам тюрьмы за смертельный наезд на студента
В Москве заметили единичные случаи набухания почек на деревьях и кустарниках
В России утвержден ГОСТ на услуги маникюра и педикюра
Создатель сериала «Орвилл» Сет МакФарлейн сообщил, что сценарий к четвертому сезону шоу уже написан
Перечень «неженских» профессий в России планируют сократить в 2026 году
Россиянки перечислили самые необычные подарки на 8 Марта
К 2040 году число детей с ожирением может достичь 227 млн
Триумф на Brit Awards сделал Оливию Дин фавориткой на исполнение заглавной песни о Бонде
Возвращение «Клиники» посмотрели 11 млн человек
Андрей Губин назвал шепелявым и профнепригодным солиста «Руки вверх!». Тот ответил песней
Россияне рассказали о любимых песнях, которые они исполняют под караоке
Сандра Буллок вновь поработает со сценаристкой «Затерянного города»
Главные роли в экранизации Life Is Stange сыграют Мейси Стелла и Татум Грейс Хопкинс
Пи Дидди выйдет на свободу раньше срока
Фанат Metallica набил 72 татуировки с группой и попал в Книгу рекордов Гиннесса
ИМИ открыл набор в резиденцию для музыкантов в Переделкине
Алиса Лю выбрала музыку для будущих программ: от Мицки до Чайковского
8 Марта на Тверской площади и старом Арбате женщинам будут дарить цветы
Warner Bros. запускает в работу полнометражный фильм по «Игре престолов»
Дэниел Рэдклифф не хочет, чтобы его сын стал актером

Московские парковки станут бесплатными 8 и 9 марта

Афиша Daily
Фото: Mos.ru

В Москве в честь Международного женского дня отменят плату за парковку. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Бесплатно оставить машину можно будет на всех улицах города, включая зоны с повышенными тарифами — 380, 450 и 600 рублей в час, а также в местах с динамическим тарифом. При этом в обычном режиме продолжат действовать парковки со шлагбаумом.

Ранее стало известно, что 8 Марта в столице пройдет традиционная акция «Вам, любимые!». Поздравлять москвичек и гостей столицы и дарить им цветы будут 8 марта на Тверской площади и старом Арбате.

Женщинам также будут вручать букеты на 36 площадках, включая станции метро «Электрозаводская», «Семеновская», «Киевская», «ВДНХ» и другие общественные пространства во всех округах Москвы. Акция продлится с 10.00 до 13.00. Помимо этого, активисты вместе с сотрудниками ГИБДД поздравят автолюбительниц.

Расскажите друзьям