Губернатор Петербурга запретил продажу бензина несовершеннолетним

Запрет будет действовать с 9 марта по 31 декабря 2026 года на всех автозаправочных станциях. Как отмечается в решении, мера направлена на «снижение рисков, связанных с использованием горючих материалов несовершеннолетними в деструктивных целях». Соблюдение запрета предписано обеспечить хозяйствующим субъектам, которые эксплуатируют АЗС на территории Петербурга.