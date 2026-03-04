Великобритания вводит запрет на визы для четырех стран

A24 открывает свадебную часовню для промо фильма «Вот это драма!» с Зендаей и Робертом Паттинсоном
Doechii призналась, что не любит кошек. Пользователи соцсетей теперь не любят Doechii
В «Царь-макете» 19 марта откроется экспозиция об азиатской части России
Появился эксклюзивный фрагмент «Охоты за тенью» с Джеки Чаном в главной роли
В Москве запустят четвертый маршрут речного электротранспорта Лужники — Киевский
Школьные звонки заменят в марте на произведения Глинки, Чайковского и Бородина
«Нюрнберг» с Расселлом Кроу и Рами Малеком не выйдет в российский прокат
Лили Рейнхарт, Лола Тун и Виктория Педретти на новом постере «Запретного плода»
Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал золото в спринте на чемпионате Европы
Эксперт: слово «кринж» нельзя использовать в сочинении ЕГЭ
Марк Эйдельштейн в дебютном тизере триллера «Пропасть»
В Вашингтоне открылась «Аллея позора» Джеффри Эпштейна
Губернатор Петербурга запретил продажу бензина несовершеннолетним
Московские парковки станут бесплатными 8 и 9 марта
Женщины в России чаще всего занимают руководящие позиции в сфере управления персоналом
Рэпера Ghetts приговорили к 12 годам тюрьмы за смертельный наезд на студента
В Москве заметили единичные случаи набухания почек на деревьях и кустарниках
В России утвержден ГОСТ на услуги маникюра и педикюра
Создатель сериала «Орвилл» Сет МакФарлейн сообщил, что сценарий к четвертому сезону шоу уже написан
Перечень «неженских» профессий в России планируют сократить в 2026 году
Россиянки перечислили самые необычные подарки на 8 Марта
К 2040 году число детей с ожирением может достичь 227 млн
Триумф на Brit Awards сделал Оливию Дин фавориткой на исполнение заглавной песни о Бонде
Возвращение «Клиники» посмотрели 11 млн человек
Андрей Губин назвал шепелявым и профнепригодным солиста «Руки вверх!». Тот ответил песней
Россияне рассказали о любимых песнях, которые они исполняют под караоке
Сандра Буллок вновь поработает со сценаристкой «Затерянного города»
Главные роли в экранизации Life Is Stange сыграют Мейси Стелла и Татум Грейс Хопкинс

Великобритания вводит запрет на визы для четырех стран

Афиша Daily
Фото: Ian Taylor/Unsplash

Правительство Великобритании ограничило выдачу виз для граждан Афганистана, Камеруна, Мьянмы и Судана. Об этом сообщает The Guardian.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд обвинила мигрантов из этих стран в злоупотреблении легальными каналами въезда для последующего получения убежища. Согласно новым правилам, полностью приостанавливается выдача учебных виз для всех четырех стран, а также рабочих виз — для граждан Афганистана.

Поводом стали данные МВД о том, что 39% из 100 тысяч заявителей, просивших убежище в 2025 году, въехали в страну именно по легальным визам, прежде всего студенческим. Пик пришелся на выходцев из указанных государств.

«Британия всегда даст разрешение тем, кто спасается от войны, но наша визовая система не должна быть лазейкой. Я восстанавливаю порядок на границах», — заявила Махмуд.

Официально запрет вступит в силу 6 марта после изменения иммиграционных правил. Это не первая жесткая мера главы МВД: в ноябре она добилась соглашений о реадмиссии с Анголой, Намибией и ДР Конго, пригрозив им полной визовой блокадой.

Одновременно правительство объявило, что отныне статус беженца будет временным — всего на 30 месяцев, после чего выходцы из «безопасных стран» будут обязаны вернуться на родину. Заявления прозвучали на фоне падения рейтинга лейбористов и призывов однопартийцев к более прогрессивной политике.

Расскажите друзьям