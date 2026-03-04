Эксперт: слово «кринж» нельзя использовать в сочинении ЕГЭ

Употребление популярного среди молодежи слова «кринж» и его производных («кринжово», «кринжовый») в сочинении на Едином государственном экзамене по русскому языку недопустимо, поскольку оно относится к жаргонной лексике. Об этом в разговоре с ТАСС сказала заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, профессор Наталия Козловская.



«Ни само слово „кринж“, ни его производные использовать в сочинении ЕГЭ нельзя, потому что они жаргонные, на что указывает соответствующая пометка „жарг.“. Добавлю, что ни разу за 11 лет (с года первой фиксации слова в речи) не встречала его в сочинениях ЕГЭ: мне даже трудно придумать проблемный вопрос, с которым это слово может соотноситься», — сказала Козловская.