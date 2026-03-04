Появился эксклюзивный фрагмент «Охоты за тенью» с Джеки Чаном в главной роли

В центре сюжета — противостояние опытного мастера по розыску Хуан Дэджуна (Джеки Чан) и начинающего офицера Хэ Цюго (Чжан Цзыфэн, «Сто цветов») банде гениальных грабителей. Преступникам удается обманывать даже систему слежения «Небесное око» и уходить от полиции Макао. Расследование быстро перерастает в опасную игру, где каждый шаг может стать последним.