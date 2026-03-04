Появился эксклюзивный фрагмент «Охоты за тенью» с Джеки Чаном в главной роли

A24 открывает свадебную часовню для промо фильма «Вот это драма!» с Зендаей и Робертом Паттинсоном
Афиша Daily
Фото: Kinomania

«Афиша Daily» публикует эксклюзивный фрагмент криминального экшн-триллера «Охота за тенью» с Джеки Чаном — актером и мастером боевых искусств, известным по фильмам «Доспехи бога» и «Час пик». Новая картина с его участием выйдет в российский прокат 12 марта.

Видео: Kinomania

В центре сюжета — противостояние опытного мастера по розыску Хуан Дэджуна (Джеки Чан) и начинающего офицера Хэ Цюго (Чжан Цзыфэн, «Сто цветов») банде гениальных грабителей. Преступникам удается обманывать даже систему слежения «Небесное око» и уходить от полиции Макао. Расследование быстро перерастает в опасную игру, где каждый шаг может стать последним.

Сам Джеки Чан признался, что в сценарии его особенно привлекло противостояние традиционных методов высоким технологиям: «Именно этот контраст стал одной из главных причин, почему проект меня заинтересовал».

Помимо Чана и Цзыфэна, в актерский состав вошли Тони Люн Кафай («Любовник»), ЦыШа («Синий шепот») и певец и танцор Jun. Режиссером выступил Ларри Ян, известный по «Кунг-фу жеребцу» и «Плачу гор».

Охота за тенью
Боевик / Китай, 2025
Подробнее на Афише
