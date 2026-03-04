Деми Ловато и Кеке Палмер пожалели, что подростками встречались со взрослыми мужчинами

«В тот момент, когда ты это осознаешь и когда достигаешь возраста тех людей, которые тебя окружали тогда, переживаешь почти что нервный срыв. Потому что понимаешь: мной пользовались, меня эксплуатировали. В 15 лет я думала: «Мой парень старше, потому что я работаю как взрослая»», — отметила Деми.