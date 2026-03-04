Станцию метро «Трубная» к 8 Марта украсили с помощью более чем 400 алых роз

A24 открывает свадебную часовню для промо фильма «Вот это драма!» с Зендаей и Робертом Паттинсоном
На «Госуслугах» появится сервис для сдачи пробного ЕГЭ
Селена Гомес рассказала, что Тейлор Свифт написала песню о ней
Кейли Куоко снимется с Рэем Романо и Джошуа Джексоном в сериале «Как выжить без меня»
Создатели «Прыгунов» вдохновлялись «Безумным Максом»
Деми Ловато и Кеке Палмер пожалели, что подростками встречались со взрослыми мужчинами
4-й сезон «Бриджертонов» собрал 28 млн просмотров на Netflix
Doechii призналась, что не любит кошек. Пользователи соцсетей теперь не любят Doechii
В «Царь-макете» 19 марта откроется экспозиция об азиатской части России
Появился эксклюзивный фрагмент «Охоты за тенью» с Джеки Чаном в главной роли
В Москве запустят четвертый маршрут речного электротранспорта Лужники — Киевский
Великобритания вводит запрет на визы для четырех стран
Школьные звонки заменят в марте на произведения Глинки, Чайковского и Бородина
«Нюрнберг» с Расселлом Кроу и Рами Малеком не выйдет в российский прокат
Лили Рейнхарт, Лола Тун и Виктория Педретти на новом постере «Запретного плода»
Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал золото в спринте на чемпионате Европы
Эксперт: слово «кринж» нельзя использовать в сочинении ЕГЭ
Марк Эйдельштейн в дебютном тизере триллера «Пропасть»
В Вашингтоне открылась «Аллея позора» Джеффри Эпштейна
Губернатор Петербурга запретил продажу бензина несовершеннолетним
Московские парковки станут бесплатными 8 и 9 марта
Женщины в России чаще всего занимают руководящие позиции в сфере управления персоналом
Рэпера Ghetts приговорили к 12 годам тюрьмы за смертельный наезд на студента
В Москве заметили единичные случаи набухания почек на деревьях и кустарниках
В России утвержден ГОСТ на услуги маникюра и педикюра
Создатель сериала «Орвилл» Сет МакФарлейн сообщил, что сценарий к четвертому сезону шоу уже написан
Перечень «неженских» профессий в России планируют сократить в 2026 году
Россиянки перечислили самые необычные подарки на 8 Марта

Станцию метро «Трубная» к 8 Марта украсили с помощью более чем 400 алых роз

Афиша Daily
Фото: @DtRoad

В Москве более 400 алых роз разного размера разместили на потолочном своде станции «Трубная», сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Акцию приурочили к Международному женскому дню. Бутоны выполнили из пластичного материала, который позволил точно повторить форму цветов. 

Увидеть украшения можно до 23 марта включительно. «Загляните на „Трубную“, полюбуйтесь цветами и обязательно сделайте весеннее фото», — говорится в сообщении.

Недавно стало известно, что 8 марта в Москве женщинам будут дарить цветы. Акция приурочена к Международному женскому дню. Букеты вручат на станциях метро «Электрозаводская», «Семеновская», «Киевская», «ВДНХ» и других площадках, а также на Тверской площади и старом Арбате.

Расскажите друзьям
Теги:
ВДНХ